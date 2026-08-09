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Apartamentos en venta en Sultangazi, Turquía

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2 habitaciones
8
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4 habitaciones
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19 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$401,045
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Apartamento 4 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 7/12
Apartamento listo para entrar a vivir en Sultangazi, cerca de la autopista del norte de Márm…
$199,945
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Apartamento 2 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Co-Star Living
$240,000
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Dormitorios 3
Área 151 m²
Co-Star Living
$407,000
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Apartamento 1 habitación en Sultangazi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 151 m²
Los primeros pasos hacia una vida privilegiada se toman en Riverwind que consta de 493 apart…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$682,103
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Apartamento 2 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Dormitorios 2
Área 101 m²
Sona Park Sultangazi
$182,000
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Apartamento 1 habitación en Sultangazi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Greeniva Project se encuentra en el Barrio de Fevzi Çakmak que se encuentra en el distrito d…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sultangazi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Greeniva Project se encuentra en el Barrio de Fevzi Çakmak que se encuentra en el distrito d…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sultangazi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 200 m²
Los primeros pasos hacia una vida privilegiada se toman en Riverwind que consta de 493 apart…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Dormitorios 4
Área 200 m²
Co-Star Living
$596,000
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Apartamento 1 habitacion en Sultangazi, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Sultangazi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Co-Star Living
$193,154
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Apartamento 1 habitación en Sultangazi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 116 m²
Los primeros pasos hacia una vida privilegiada se toman en Riverwind que consta de 493 apart…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sultangazi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 101 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Sultangazi, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$539,902
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Apartamento 3 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Sona Park Sultangazi
$211,000
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Apartamento 2 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Dormitorios 2
Área 116 m²
Co-Star Living
$313,000
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Apartamento 3 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartment with magnificent views of the city in Istanbul The project has a magnificent view…
$158,227
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