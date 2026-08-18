Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Mudanya
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Mudanya, Turquía

;
2 habitaciones
6
3 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 4/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$375,272
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 1/4
Apartamentos con Vista al Mar y Piscina en Güzelyalı, Mudanya, Bursa Estos apartamentos en B…
$145,939
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas al mar y aparcamiento interior en Mudanya Los apartamentos de 2 dorm…
$166,788
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2/4
Apartamentos con Vista al Mar y Piscina en Güzelyalı, Mudanya, Bursa Estos apartamentos en B…
$172,579
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 1/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$229,333
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 2/4
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Mar en Prime 360 en Mudanya Bursa Burgaz en Güzely…
$166,788
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Vistas al Mar en Venta en Mudanya Bursa Estos apartame…
$79,340
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 3/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Vistas al Mar en Venta en Mudanya Bursa Estos apartame…
$137,831
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 1/5
Apartamentos en un Complejo Prestigioso con Piscina en Bursa Mudanya Mudanya es el lugar más…
$271,030
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 1/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$208,484
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$160,996
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 2/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$250,181
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir