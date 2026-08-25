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Apartamentos en venta en Yalova, Turquía

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Yalova Merkez
33
Cinarcik
29
Ciftlikkoy
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Termal
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 1/2
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Apartamento 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 3/5
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/5
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Apartamento 1 habitación en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 1 habitación
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/5
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Hurriyet Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Hurriyet Sokak, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Paradise Night
$320 000
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/2
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$129 584
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/2
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$95 729
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
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Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 1/4
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/3
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Apartamento 3 habitaciones en Armutlu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/4
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Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 2/5
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$170 443
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/3
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Apartamento 4 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 3/4
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$207 895
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/2
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 1/4
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Apartamento 1 habitación en Kadi Caddesi, Turquía
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Kadi Caddesi, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 1/5
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$55 453
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Apartamento 4 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
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Apartamento 1 habitacion en Termal, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Termal, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descubra su Haven de Inversión en Termal, Yalova! Estas propiedades excepcionales, ubicadas …
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/4
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$130 751
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Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$130 751
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Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$72 964
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Apartamento 4 habitaciones en Armutlu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en un Complejo Frente al Mar en Yalova A…
$111 489
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$89 891
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/4
Apartamentos con Vista en un Complejo Cercano a Instituciones Estatales en Yalova Yalova, un…
$105 652
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 2/2
Apartamentos en Venta en las Afueras de la Carretera Yalova-Termal Yalova está ganando popul…
$98 063
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Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$130 751
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Tipos de propiedades en Yalova

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Yalova, Turquía

con Jardín
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