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Apartamentos en venta en Nilufer, Turquía

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1 habitación
5
2 habitaciones
10
3 habitaciones
10
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29 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Residencial con Amplias Zonas Sociales en Kayapa, Bursa Kayapa, …
$137,284
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/3
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios en un Complejo en Bursa Nilüfer Los apartamentos están …
$94,772
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Apartamento 4 habitaciones en Gecgelen Sokak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gecgelen Sokak, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 4/5
$5,47M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 1/6
Apartamentos con Amplias Terrazas en un Complejo Prestigioso en Bursa Balat es una zona bien…
$342,102
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 2 Dormitorios Totalmente Amueblados y a Estrenar en Nilüfer Görükle Los apar…
$86,708
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/5
Apartamentos con Servicios Exclusivos y Aparcamiento Interior en Nilüfer, Bursa Balat es una…
$150,294
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Apartamento 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 1/6
Apartamentos en Venta en un Proyecto Exclusivo en Bursa Doğanköy Situado en Nilüfer, uno de …
$463,456
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/4
Apartamentos Amueblados de 1 Dormitorio en Bursa Nilüfer Estos apartamentos se encuentran en…
$83,990
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 2 Dormitorios en un Complejo con Piscina Ideales para Invertir en Bursa El b…
$117,887
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 113 m²
$5,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Piso 4/5
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con piscina y aparcamiento subterráneo en B…
$484,259
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/6
Apartamentos de 3 Dormitorios en un Proyecto con Vistas a la Naturaleza y la Ciudad en Bursa…
$294,716
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Piso 2/5
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con piscina y aparcamiento subterráneo en B…
$368,684
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 2/6
Apartamentos con Amplias Terrazas en un Complejo Prestigioso en Bursa Balat es una zona bien…
$414,914
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$251,971
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 1/10
Pisos Inteligentes Cerca de las Comodidades en Bursa Nilüfer Los pisos se encuentran en el b…
$160,357
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 1 dormitorio a precios asequibles en Bursa Nilüfer El barrio de Kayapa en Ni…
$73,834
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 1/10
Apartamentos de 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Nilüfer Ataevler Ataevler es uno de…
$189,543
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 5/10
Elegantes inmuebles en un complejo con ricas prestaciones en Bursa Nilüfer Kayapa es una de …
$165,272
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/6
Apartamentos de 2 Dormitorios en Complejo con Piscina y Estacionamiento en Nilüfer Doğanköy …
$305,118
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 1/6
Apartamentos en Venta en un Proyecto Exclusivo en Bursa Doğanköy Situado en Nilüfer, uno de …
$421,979
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/6
Inmueble de inversión de 2 dormitorios en Bursa Nilüfer El inmueble está situado en el barri…
$82,058
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/5
Elegantes apartamentos Rodeados de Naturaleza en Nilüfer, Bursa Los apartamentos se encuentr…
$115,575
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Apartamento 2 habitaciones en Ataturk Caddesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ataturk Caddesi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3/3
$2,64M
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 6/10
Pisos Inteligentes Cerca de las Comodidades en Bursa Nilüfer Los pisos se encuentran en el b…
$204,799
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Apartamento 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 4/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$383,827
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Residencial con Amplias Zonas Sociales en Kayapa, Bursa Kayapa, …
$122,287
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Apartamento 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/6
Apartamentos con Amplias Terrazas en un Complejo Prestigioso en Bursa Balat es una zona bien…
$156,475
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Apartamento 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/8
Apartamentos en venta en Bursa Nilüfer Karaman con Vistas a la Ciudad y a Uludağ Los apartam…
$164,117
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