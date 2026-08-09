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Apartamentos en venta en Cekmekoy, Turquía

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1 habitación
7
2 habitaciones
17
3 habitaciones
12
4 habitaciones
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44 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 78 m²
Aeropuerto Roka ubicado en la región Bolluca de Arnavutköy. Usted será vecino del 3er Aeropu…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 11
Apartamentos Cerca de la Estación de Metro en un Complejo Residencial en Çekmeköy Çekmeköy, …
$232,377
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Naturaleza y el Metro en Çekmeköy Istanbul Çekmeköy …
$189,543
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 8/18
Apartamento listo para mover 1+1 en Çekmeköy, Estambul — $334,000 Silencio Ciudadanía Turca …
$334,000
VAT
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 425 m²
Ruby Houses reúne el ambiente cálido del vecindario con su planificación de calidad y un amb…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Naturaleza y el Metro en Çekmeköy Istanbul Çekmeköy …
$221,973
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
$1,09M
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 266 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
$442,000
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 538 m²
Con su tecnología de alta calidad, detalles en diseño interior y exterior y su arquitectura …
$1,66M
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 650 m²
Ruby Houses reúne el ambiente cálido del vecindario con su planificación de calidad y un amb…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 77 m²
Su vida de ensueño le espera en Beylikdüzü, la estrella ascendente de Estambul. Todo se pien…
$134,512
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Apartamento 3 habitaciones en Figen Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Figen Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 1/4
$12,61M
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Apartamento 3 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Número de plantas 11
Apartamentos Cerca de la Estación de Metro en un Complejo Residencial en Çekmeköy Çekmeköy, …
$189,543
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 108 m²
Su vida de ensueño le espera en Beylikdüzü, la estrella ascendente de Estambul. Todo se pien…
$174,340
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 21 970 m²
Blue Triumph se encuentra en la costa del Mar de Marmara, que impresiona con su magnífica hi…
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Piso 2/4
$14,82M
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 93 m²
Aeropuerto Roka ubicado en la región Bolluca de Arnavutköy. Usted será vecino del 3er Aeropu…
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 47 m²
Westward Residences está construido en 75 acres de tierra. Consta de 11 bloques con 2, 13, 2…
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 78 m²
Este proyecto de villas de lujo superior se encuentra en la hermosa zona de Kargicak de Alan…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Su vida de ensueño le espera en Beylikdüzü, la estrella ascendente de Estambul. Todo se pien…
$102,986
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Apartamento 1 habitación en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 97 m²
Este proyecto de villas de lujo superior se encuentra en la hermosa zona de Kargicak de Alan…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
$111,631
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Apartamento 2 habitaciones en Sirapinar Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sirapinar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Número de plantas 15
Complejo residencial – Çekmeköy, Istanbul, Turquía
$294,937
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
$109,442
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Apartamento 3 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
$85,825
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Apartamento 1 habitacion en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
$66,817
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