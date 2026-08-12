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Apartamentos del lago en venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
665
Fatih
684
Beylikduzu
484
Eyupsultan
267
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16 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 206 m²
Número de plantas 18
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$479,669
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Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 162 m²
Número de plantas 15
Complejo residencial – Bahçeşehir, Istanbul, Turquía
$438,332
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Apartamento 4 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 98 m²
Número de plantas 15
Complejo residencial – Fatih, Istanbul, Turquía
$517,640
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 5 habitaciones en Kasikci Mahallesi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kasikci Mahallesi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 184 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$816,443
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Apartamento 4 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
Número de plantas 9
Complejo residencial – Küçükçekmece, Istanbul, Turquía
$364,848
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Apartamento 3 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Nuestra oficina Avrupakent A.Ş Lo que nos distingue como propietarios del terreno es que …
$205,000
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Apartamento 1 habitación en Avcilar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Avcilar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 172 m²
Piso 2
Your Dream Home Awaits: Bizim Evler    Ready to move  you can obtain Turkish citi…
$359,652
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Apartamento 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 112 m²
Número de plantas 10
Complejo residencial – Başakşehir, Istanbul, Turquía
$439,520
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Apartamento 2 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Nuestra oficina Avrupakent A.Ş Lo que nos distingue como propietarios del terreno es que …
$150,000
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Apartamento 6 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 476 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Büyükçekmece, Istanbul, Turquía
$1,73M
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Apartamento 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 GARANTÍA DEL GOBIERNO UBICACIÓN ▪Beylikdüzü - gürpınar 꼡INFOR…
$180,000
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Apartamento 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 GARANTÍA DEL GOBIERNO UBICACIÓN ▪Beylikdüzü - gürpınar 꼡INFOR…
$190,000
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Apartamento 3 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 109 m²
Número de plantas 43
Complejo residencial – Ümraniye, Istanbul, Turquía
$626,874
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Apartamento 2 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 161 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Bahçelievler, Istanbul, Turquía
$420,957
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Apartamento 1 habitación en Buyukcekmece, Turquía
Apartamento 1 habitación
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 15/23
This project is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, Buyukcekmece area …
$155,000
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Apartamento 4 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 235 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Beylikdüzü, Istanbul, Turquía
$410,872
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Tipos de propiedades en Marmara Region

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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con Jardín
con Terraza
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