Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Esenyurt
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Esenyurt, Turquía

;
1 habitación
50
2 habitaciones
51
3 habitaciones
34
4 habitaciones
14
Apartamento Borrar
Eliminar
157 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en 142 Sokak, Turquía
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
142 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 17/28
SEMBOL ISTANBUL 17th floor, 2+1, 125 m², with corner (L-shaped) balcony Walking area, soci…
$133 000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский, Türkçe
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Retro Residence fue diseñado para permitirle utilizar todas las instalaciones y oportunidade…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 4 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2/16
Apartamentos en un Complejo con Piscina Cubierta en Esenyurt Estambul Estos apartamentos se …
$169 276
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Casas Caballeros
$371 000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Dormitorios 2
Área 103 m²
Kılıç Gold 2
$109 072
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Ciudad de Aprobación
$159 000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 250 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 29
Apartamentos a 200 m de la autopista E-5 en Esenyurt, Estambul Estos apartamentos se ubican …
$300 027
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 410 m²
Bienvenido al proyecto Stari Most Atakent.El proyecto está en Atakent, que es una de las zon…
$880 000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en 1638 Sokak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
1638 Sokak, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Project Residence es una gran solución para los inversores que buscan una combinación de est…
$300 000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Adile Nasit Bulvari, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Adile Nasit Bulvari, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
El proyecto es un proyecto único con su arquitectura y numerosos privilegios. Diseñado con e…
$91 071
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en 118 Sokak, Turquía
Apartamento 1 habitacion
118 Sokak, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Delta Park
$190 000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te permitirá disfrutar plenamente de Estambul, la lu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 13
Apartamentos Listos para Mudarse Dentro de un Complejo en Estambul Esenyurt Los apartamentos…
$190 290
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Adile Nasit Bulvari, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Adile Nasit Bulvari, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Hemos creado una vida más allá de tus sueños. .Estos apartamentos de gran altura y piscinas …
$169 000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 63 m²
Blue Triumph está ubicado en la costa del Mar de Mármara, que sorprende por su magnífica his…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
La Strada Residence
$295 000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Blade Vista Panorama
$213 000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en 546 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
546 Sokak, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Premium Park
$102 836
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
El proyecto se implementó en Dogan Arasly Boulevard, uno de los ejes más importantes de Esen…
$329 451
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 221 m²
Azure Life project comes to life in Kavaklı neighbourhood of Beylikdüzü. El proyecto, adyace…
$468 000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te permitirá disfrutar plenamente de Estambul, la lu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en , Turquía
Apartamento 1 habitacion
, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
El proyecto se implementó en Dogan Arasly Boulevard, uno de los ejes más importantes de Esen…
$120 838
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Esenyurt, Turquía
Apartamento 1 habitación
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Livid Central es un nuevo centro residencial e de inversión en Beilikduzü, construido en la …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir