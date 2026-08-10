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Apartamentos en venta en Sancaktepe, Turquía

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3 habitaciones
5
Apartamento Borrar
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8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sancaktepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sancaktepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Pisos en Venta en un Complejo Pintoresco Cerca del Metro en Sancaktepe Estambul Sancaktepe e…
$360,594
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Apartamento 1 habitación en Sancaktepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sancaktepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Sancaktepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sancaktepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
El proyecto se encuentra en el mismo centro de Sancaktepe, en el lado asiático de Estambul.E…
$390,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Sancaktepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sancaktepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Pisos en Venta en un Complejo Pintoresco Cerca del Metro en Sancaktepe Estambul Sancaktepe e…
$505,219
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Apartamento 2 habitaciones en Sancaktepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sancaktepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Pisos en Venta en un Complejo Pintoresco Cerca del Metro en Sancaktepe Estambul Sancaktepe e…
$263,592
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Apartamento 1 habitación en Sancaktepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Sancaktepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Sancaktepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sancaktepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
The complex is located in the area of ​​the Sanjaktepa. The project is built on an area of…
$273,000
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Apartamento 4 habitaciones en Pasakoy Mahallesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Pasakoy Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
Número de plantas 12
Complejo residencial – Sancaktepe, Istanbul, Turquía
$534,599
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