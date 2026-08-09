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Apartamentos en venta en Cinarcik, Turquía

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1 habitación
9
2 habitaciones
12
3 habitaciones
6
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30 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 1/4
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$74,569
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
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$105,173
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Apartamento 1 habitación en Cinarcik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/4
Apartamento Tipo Estudio en un Complejo en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad importante e…
$40,103
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
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$68,642
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Apartamento 4 habitaciones en Poyraz Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Poyraz Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
Piso 5/5
$4,24M
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 1/5
Amplios pisos con inigualables vistas a la naturaleza en Çınarcık Yalova Los pisos están sit…
$131,163
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 2/5
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$171,104
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios en un Complejo cerca del Mar en Çınarcık Koru Yalova, situ…
$57,106
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$90,149
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/2
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Apartamento 2 habitaciones en Hasanbaba caddesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Hasanbaba caddesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/4
Apartamento a estrenar en complejo con servicios en Çınarcık Yalova, una de las ciudades des…
$61,143
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$148,586
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 1/5
Amplios apartamentos con vistas a la naturaleza a poca distancia de la playa en Çınarcık Yal…
$141,045
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Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/3
Apartamento Amueblado en Yalova Çınarcık, a Poca Distancia del Mar La proximidad de Yalova …
$65,181
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/2
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$141,045
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$409,136
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 153 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$245,727
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$204,631
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios en un Complejo cerca del Mar en Çınarcık Koru Yalova, situ…
$86,103
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$152,282
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/4
Apartamentos con Vista al Mar Justo al Lado de la Playa de Arena en Çınarcık Yalova está ubi…
$131,163
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
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$61,143
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Apartamento 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$250,342
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 1/4
Apartamentos Dúplex de 2 y 3 Dormitorios en Teşvikiye, Yalova Yalova se encuentra en una ubi…
$111,530
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Piscina en Yalova, Çınarcık Yalova se encuentra en una posic…
$85,552
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Apartamento 1 habitación en Cinarcik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Piso 1/4
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$151,028
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Apartamento 1 habitación en Cinarcik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Piso 2/4
EspañolDonde la ubicación estratégica se combina con la vida serena: descubra Yalova, la joy…
$115
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Apartamento 1 habitación en Cinarcik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 5
Where Strategic Location Meets Serene Living: Discover Yalova, Turkey's Hidden Gem of Opport…
$69,891
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Apartamento 1 habitación en Cinarcik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1/3
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$103,831
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Apartamento 1 habitación en Cinarcik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 141 m²
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$187,736
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