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Villas en venta en Alicante, Španjolska

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16 propiedades total found
Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 548 m²
Playa de San Juan es un paraíso de arenas finas y aguas transparentes. Es la playa más conoc…
$1,61M
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 126 m²
¡Precio reducido para una venta rápida! ¡Venta de Villa de Lujo Frente al Mar en Alicante…
$5,70M
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Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 559 m²
Playa de San Juan es un paraíso de arenas finas y aguas transparentes. Es la playa más conoc…
$1,85M
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Villa 10 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 10 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 200 m²
Número de plantas 3
Venta de Villa con parcela de 1,2 hectáreas en España — 1,75 millones de euros, con posibili…
$2,04M
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Área 101 m²
Two bedroom apartment in Playa de San Juan (PAU5), located within walking distance of the be…
$604,084
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
$1,16M
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Villa 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Exquisita Villa de tres dormitorios en Alicante, EspañaBienvenido a su lujoso refugio en Ali…
$397,251
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Las viviendas están ubicada a tan solo 10 minutos del centro de Alicante y perfectamente com…
$509,704
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Chalets adosados en venta en Alicante, Costa Blanca Viviendas de 4, y 5 dormitorios, localiz…
$654,272
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
Chalets adosados en venta en Alicante, Costa Blanca Viviendas de 4, y 5 dormitorios, localiz…
$561,583
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 676 m²
Mansión en la playa de Alicante reformada en 2002 con materiales de lujo aplicando buenas so…
$3,60M
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 163 m²
Chalets pareados en Cabo Huertas, Costa Blanca 9 viviendas situadas en un entorno único, a m…
$1,45M
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Villa 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Introducing Villa 131.73m², a luxurious dwelling nestled in the heart of Spain, set to be co…
$220,748
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 720 m²
Chalet en venta en la zona de Vistahermosa, Alicante Este majestuoso chalet de 769 m2 constr…
$1,84M
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 5
Área 616 m²
Una colección de 12 exclusivas casas de familia en Alicante que repensan el lujo y la privac…
$1,56M
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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