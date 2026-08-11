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Villas en venta en Mazarrón, Španjolska

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34 propiedades total found
Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 207 m²
Villas nuevas en Camposol Golf (Mazarron, Murcia) con solárium privado y sótanoVillas exclus…
$430,151
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Modernas villas adosadas con vistas al mar en Puerto de Mazarrón Exclusivas viviendas nueva…
$338,952
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Villas pareadas de nueva construcción en Puerto de Mazarrón, cerca de la playa Vill…
$332,956
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Villas de nueva construcción en Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) con solárium privado y sótan…
$336,020
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Villa 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Villa de lujo con una amplia azotea, jardín y piscina privada, ubicada junto a un campo de g…
$322,651
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Elegante villa independiente con terraza en la azotea, gran sótano y piscina comunitaria sit…
$429,675
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Villas de nueva construcción en Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) con solárium privado y sótan…
$429,036
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 101 m²
Villas modernas con vistas al mar en Puerto de MazarronResidencias exclusivas cerca de la pl…
$347,057
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Villa 5 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 279 m²
Número de plantas 1
Amplia villa brillante con una gran terraza en la azotea, gran jardín y piscina privada ubic…
$484,927
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Número de plantas 1
Atractiva villa con gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada ubicada en un comple…
$386,029
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Área 62 m²
Nuevas casas a solo 200 metros de la playa en Puerto de MazarronVida exclusiva en la Costa C…
$286,277
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 80 m²
Nuevas villas de dos familias con piscina privada en el club de campo MazarronVillas moderna…
$286,277
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Villas de lujo de nueva construcción en primera línea de playa en Puerto de Mazarrón …
$922,671
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Área 156 m²
Villas nuevas en Camposol Golf (Mazarron, Murcia) con solárium privado y sótanoVillas exclus…
$336,893
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Número de plantas 1
Espaciosa villa premium con gran terraza en la azotea y piscina privada en un campo de golf …
$440,798
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 207 m²
Situado en la encantadora ciudad de Mazarron, esta exclusiva colección de 36 edificios resid…
$430,151
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Villas de lujo de nueva construcción en primera línea de playa en Puerto de Mazarrón Vida e…
$922,671
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Villa atractiva con gran terraza en la azotea, jardín y aparcamiento sin piscina, situada en…
$379,979
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Villa en Mazarrón, Španjolska
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Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Área 157 m²
Situado en la encantadora ciudad de Mazarron, esta exclusiva colección de 36 edificios resid…
$336,893
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Promoción de 4 Villas adosadas y pareadas de nueva construcción con piscina privada en el Co…
$367,027
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 93 m²
Situado en el encantador pueblo de Mazarron, esta villa ofrece una oportunidad única para di…
$401,240
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Modernas villas adosadas con vistas al mar en Puerto de Mazarrón Exclusivas viviend…
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Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 182 m²
Villas de lujo en primera línea de la playa en Puerto de MazarronVida exclusiva por el mar e…
$1,15M
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Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Promoción de 4 Villas adosadas y pareadas de nueva construcción con piscina privada en el Co…
$367,027
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 95 m²
Nuevas villas independientes con piscina privada en el club de campo MazarrónVillas modernas…
$349,600
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Promoción de 4 Villas adosadas y pareadas de nueva construcción con piscina privada en el Co…
$306,991
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Villa en Mazarrón, Španjolska
Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Villas pareadas de nueva construcción en Puerto de Mazarrón, cerca de la playa Villas medit…
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Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Promoción de 4 Villas adosadas y pareadas de nueva construcción con piscina privada en el Co…
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Villa
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Villas de nueva construcción en Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) con solárium privado y sótan…
$335,277
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Villa 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Encantadora villa independiente con una amplia terraza en la azotea, sótano y piscina comuni…
$336,520
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