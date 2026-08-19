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Villas en venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

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Aspe
36
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202 propiedades total found
Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, Alicante Exclusivas villas construid…
$435,512
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$509,543
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, AlicanteExclusivas villas construidas a medid…
$435,512
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, AlicanteExclusivas villas construidas a medid…
$543,609
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Villa en Monforte del Cid, Španjolska
Villa
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
\'FONT DEL LLOP\' es un renombrado campo de golf donde es un sueño disfrutar del clima medit…
$1,03M
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$503,123
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$422,209
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Villa 15 habitaciones en Elda, Španjolska
Villa 15 habitaciones
Elda, Španjolska
Habitaciones 15
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 806 m²
Finca de Lujo de 13 Dormitorios con Piscinas, Pista de Tenis y Jardines en el Interior de Al…
$1,04M
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$503,123
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$509,543
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Villa en Monforte del Cid, Španjolska
Villa
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Descubra esta espectacular villa de reventa situada en el exclusivo resort de golf Font del …
$917,485
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, Alicante Exclusivas villas construid…
$543,609
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$639,175
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Villa en Monforte del Cid, Španjolska
Villa
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Descubra estas tres exclusivas villas de obra nueva en el prestigioso Font del Llop Golf Res…
$2,75M
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$395,026
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$395,026
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$422,209
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$694,043
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Villa en Monforte del Cid, Španjolska
Villa
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Descubra esta magnífica villa en reventa situada en el exclusivo resort de golf Font del Llo…
$917,485
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$639,175
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$694,043
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Villa en La Romana, Španjolska
Villa
La Romana, Španjolska
Dormitorios 3
Área 134 m²
Villa mediterránea en un típico pueblo españolFantástica villa de nueva construcción en una …
$437,145
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Villas de obra nueva situadas en término de Aspe. Villas de obra nueva con varios model…
$601,559
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Villas de Obra Nueva en Pinoso en parcelas rústicas Puede elegir villas con toques tradicio…
$417,702
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Villa 7 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Impresionante villa con piscina privada, amplia terraza y jardín situada en una zona privile…
$426,834
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Villas de nueva construcción en amplias parcelas rústicas en Pinoso, Alicante Tranq…
$558,118
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Villas de Obra Nueva en Pinoso en parcelas rústicas Puede elegir villas con toques …
$569,622
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN PINOSO Puede elegir villas con toques tradicionales españoles o aca…
$458,624
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Villa en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa
Hondón de las Nieves, Španjolska
Dormitorios 3
Área 153 m²
Descubra esta impresionante villa nueva situada en el pintoresco municipio de Hondon de las …
$448,525
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Villa en Monforte del Cid, Španjolska
Villa
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Ubicada en el encantador municipio de Monforte del Cid, esta exclusiva colección de 6 vivien…
$641,029
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Parámetros de las propiedades en El Vinalopó Medio, Španjolska

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con Terraza
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