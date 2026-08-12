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Villas en venta en Alicante, Španjolska

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Torrevieja
117
Benidorm
52
Alicante
16
La Marina Baja
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3 056 propiedades total found
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$864,852
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Villa de obra nueva en venta en Polop. Lista para entrar a vivir. Villa de nueva construcci…
$542,047
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$3,00M
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Villa en Los Montesinos, Španjolska
Villa
Los Montesinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicada en el encantador municipio de Los Montesinos, esta exclusiva oferta residencial cons…
$547,740
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Esta villa independiente, lista para entrar a vivir y completamente sin estrenar, se ubica e…
$1,03M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$864,852
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
$705,008
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 4 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Vistabella Golf, Orihuela Ubicada en Vistabel…
$506,227
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Ubicadas en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, estas exclusivas villas ofrecen un entorn…
$1,83M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 304 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$1,49M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 4
Área 259 m²
Situado en la encantadora ciudad de Polop, esta exclusiva comunidad de 49 viviendas individu…
$1,09M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 336 m²
11 VILLA DE LUJO CON PISCINA PRIVADA Y VISTAS AL MAR EN BALCÓN DE FINESTRAT. Obra nueva …
$1,16M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Área 635 m²
Le presentamos una lujosa villa de tres plantas en una de las zonas más prestigiosas de la C…
$2,84M
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 359 m²
La casa se sitúa en la zona de la Fustera en Benissa costa, sobre una parcela de 1.040 m2. V…
$1,72M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Área 266 m²
Nueva Villa Classa Lux en Cumbra del SolCumbre del Sol es un lugar donde podrás disfrutar ta…
$2,62M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Ubicada en la prestigiosa Ciudad Quesada, esta exclusiva vivienda independiente ofrece un en…
$961,716
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 5
Área 241 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una excepcional casa familiar de seis dormitorios, si…
$2,26M
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Villa en Daya Nueva, Španjolska
Villa
Daya Nueva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Daya Nueva, este conjunto residencial ofrece 12 vivie…
$461,139
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Villa en Algorfa, Španjolska
Villa
Algorfa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 238 m²
Villas de nueva construcción con piscina privada en La Finca Golf Algorfa, Costa Blanca Sur …
$613,906
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 332 m²
Villa impresionante con vistas al mar en Peevera, Javea. Descubra una villa moderna en la tr…
$1,60M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Elegante villa de lujo que ofrece un diseño único y una arquitectura con gestos curvados ins…
$1,61M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Se concibe como un espacio completamente transitable, con recorridos interiores y exteriores…
$876,384
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Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 366 m²
Muy bonito chalet ubicado en una de las mejores zonas del Albir. Este casa está distribuida …
$780,381
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN POLOP Nueva promoción de villas en Polop, le ofrece un espa…
$790,571
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Villa 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Chalet independiente de estilo mediterráneo con piscina en Ciudad Quesada Ciudad Quesada es …
$1,02M
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Villa en San Fulgencio, Španjolska
Villa
San Fulgencio, Španjolska
Dormitorios 3
Área 99 m²
Nuevas villas con piscina privada en Oasis de la Marina, Costa BlancaCasas modernas en una z…
$482,106
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
VILLAS MODERNAS DE OBRA NUEVA EN VILLAMARTIN Villas de Obra Nueva con 2 modelos a …
$778,893
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Área 244 m²
Situado en una ubicación privilegiada en Ciudad Quesada, este exclusivo complejo de siete vi…
$957,525
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Área 213 m²
Villas nuevas en el diluvioModernas casas adosadas y villas con terrazas y solarium, totalme…
$782,784
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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con Piscina
con Vista al lago
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