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Villas en venta en Lloret de Mar, Španjolska

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37 propiedades total found
Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
¡El comercio es posible!Casa en venta, con una superficie de 348 m2, construida en 2001, en …
$904,998
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Hermosa casa de una planta con vistas al mar en la urbanización de Cala Caneias en Lloret de…
$1,04M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 408 m²
Casa con licencia turística, completamente reformada en la urbanización de Rock Gross, Llore…
$975,587
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TekceTekce
Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 7
La casa con impresionantes vistas del mar y las montañas, situada en una de las mejores zona…
$1,10M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Una oportunidad única en la Costa Brava.Una encantadora casa en venta en Cala Cañelles, Llor…
$990,863
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Villa en Serrabrava, Španjolska
Villa
Serrabrava, Španjolska
Dormitorios 5
Área 397 m²
Casa con vistas al mar, espacios versátiles y eficiencia energética en Lloret de MarRas situ…
$798,056
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 440 m²
Lujo y nueva casa de estilo clásico en la urbanización elite de La Mongoda en Lloret de Mar …
$2,66M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 681 m²
Lujo y exclusiva propiedad Art Nouveau con fantásticas vistas al mar, situada en la prestigi…
$2,80M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Casa familiar en Lloret Residence con una gran parcela de terreno y piscina privada. Descub…
$487,914
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Ofrecemos una encantadora casa con vistas al mar, situada en la urbanización de La Montgoda …
$739,023
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Las casas al comienzo de la construcción a un precio especial sólo en la etapa inicial puede…
$1,01M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una casa unifamiliar con dos apartamentos totalmente independientes en Mas Bael es una gran …
$486,128
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Villa 5 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 877 m²
Número de plantas 2
EXCELENTE CASA DE ALTO STANDING CON UNAS PRECIOSAS VISTAS AL MAR, EN LLORET DE MAR  Esta …
$1,50M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 492 m²
Villa en estilo Art Nouveau en la primera línea del mar en la ciudad de Lloret de Mar en la …
Precio en demanda
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 442 m²
Casa en la urbanización de Roca Grossa ciudad de Lloret de Mar en la Costa Brava. La distanc…
$1,51M
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Villa en Serrabrava, Španjolska
Villa
Serrabrava, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Lloret de Mar - Serra Brava en la Costa Brava. …
$1,85M
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Villa en Serrabrava, Španjolska
Villa
Serrabrava, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 269 m²
Casa en la urbanización de Lloret de Mar - Sierra Brava. La distancia al centro de Barcelona…
$754,080
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Villa 9 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 209 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA CON DOBLE PARCELA Y PRECIOSAS VISTAS AL MAR Y LA MONTAÑA EN LLORET DE MAR  …
$694,566
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Villa 8 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 474 m²
Número de plantas 2
GRAN CASA CON FABULOSAS VISTAS AL MAR Y LICENCIA TURÍSTICA EN LLORET DE MAR  Esta bonita …
$570,653
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Oferta especial. 42 parcelas de construcción en Llorete de Mar en la Costa Brava. El proyect…
$639,051
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Área 900 m²
Ubicación única. Mansión con una superficie de 800 metros cuadrados. en el territorio de 1,5…
$7,55M
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Villa 5 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO EN MONTGODA, LLORET DE MAR  Esta preciosa villa de lujo ha sido tot…
$1,41M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Villa elite con vistas panorámicas al mar en la prestigiosa zona de Lloret de MarOferta únic…
$6,94M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Casa con licencia turística en la urbanización de Lloret de Mar - Condado del Haruko. La sup…
$800,557
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Casa para la renovación en la primera línea del mar en la urbanización élite de Lloret de Ma…
$3,20M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Casa con magníficas vistas del mar y las montañas en la mejor urbanización de Lloret de Mar,…
$1,10M
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Villa 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Exclusiva propiedad con piscina privada y maravillosas vistas al mar, en Cala Canyelles, Llo…
$1,93M
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Villa 7 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA DE ESTILO MEDITERRÁNEO, CON VISTAS PANORÁMICAS AL MAR  Esta fabulosa casa c…
$1,03M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 490 m²
Ofrecemos una encantadora villa de estilo clásico con licencia turística, situada en la urba…
$1,51M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 332 m²
Una casa con licencia turística, situada en la prestigiosa urbanización de Condado del Haruk…
$905,129
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