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Villas en venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
45
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208 propiedades total found
Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,87M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villa en milla de Oro, Sierra Blanca, con vistas al mar situada en una urbanización cerrada …
$2,84M
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Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 774 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo Sobre Plano Junto a la Playa en una Zona Privilegiada de Marbella El proyecto…
$4,85M
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TekceTekce
Villa en Artola, Španjolska
Villa
Artola, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
La villa está situada a 200 m de la playa, tiene 4 habitaciones con camas dobles de 1,80m, t…
$2,31M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Área 1 452 m²
Descubre un proyecto exclusivo de cinco villas de lujo recientemente construidas en el prest…
$7,69M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Área 493 m²
En el corazón de la Milla de Oro de Marbella, a pocos pasos de la playa y rodeado de las atr…
$4,60M
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Villa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo de alta gama con impresionantes vistas al mar, piscina, gimnasio y tubo de hid…
$2,27M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Ricmar, Španjolska
Villa
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
VILLA SIROCCO. Esta impresionante villa ofrece una combinación incomparable de elegancia mod…
$3,83M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Increíble villa de estilo Mediterraneo. Esta casa se encuentra en zona residencial tranquila…
$3,48M
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Villa en Ricmar, Španjolska
Villa
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 5
Área 253 m²
Descripción del sitio: Esta exclusiva colección de casas adosadas en prestigiosa Marbella of…
$2,03M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Las villas tienen una posición elevada que, junto con su orientación, ofrece una hermosa vis…
$7,43M
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Villa en Ricmar, Španjolska
Villa
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 5
Área 426 m²
Descripción del sitio: Presentamos una exclusiva colección de casas adosadas en la prestigio…
$2,04M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
En lo alto de Atalaya de Río Verde, en plena Nueva Andalucía, existe una villa verdaderament…
$2,55M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Área 246 m²
Un complejo residencial premium único situado junto a un ecosistema de dunas protegido, dond…
$5,27M
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Villa en Rio Real, Španjolska
Villa
Rio Real, Španjolska
Dormitorios 4
Área 595 m²
Situado en la prestigiosa ciudad de Marbella, esta exclusiva propiedad ofrece una experienci…
$6,62M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 408 m²
Descubre Villa Nerea, una exclusiva villa de diseño contemporáneo situada en Marbesa, una de…
$3,59M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Ubicada en una de las zonas más prestigiosas y codiciadas de Marbella, esta villa moderna of…
$4,47M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
MODERNA VILLA EN EL CORAZÓN DE NUEVA ANDALUCIADescubra Villa P, una obra maestra arquitectón…
$8,06M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
CLUB LAS LOMAS DE MARBELLA, MILLA DE ORO MARBELLAProyecto de villa nueva para construir sobr…
$4,18M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Precio por parcela + proyecto de arquitecto de diseño y licencia de obra: 5.900.000 €Precio …
$6,85M
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Villa en Artola, Španjolska
Villa
Artola, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Gran villa familiar orientada al sur y con vistas al jardin y al mar. Situada en una urbaniz…
$2,84M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 658 m²
Exclusivas villas en Marbella, Costa del Sol Cada villa cuenta con una parcela independiente…
$2,93M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Área 647 m²
Situada en una de las zonas más exclusivas y prestigiosas de la Milla de Oro de Marbella, es…
$7,46M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Esta es una oportunidad increíble para adquirir una encantadora villa de estilo andaluz en l…
$1,97M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 613 m²
Villa Cefeo es una villa moderna de diseño arquitectónico contemporáneo situada en una de la…
$5,17M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Descubre Villa Solstice, una impresionante residencia de lujo situada en primera línea del e…
$22,62M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Área 149 m²
Un oasis privado de comodidad en la Nueva Milla de Oro. El complejo boutique de 15 casas mod…
$1,78M
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Villa en Ricmar, Španjolska
Villa
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 1
Área 92 m²
Descripción del objeto: Introduciendo una exclusiva colección de bungalows en una prestigios…
$501,219
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Situada en el corazón de Nueva Andalucía, esta villa independiente ofrece amplios interiores…
$2,31M
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Villa en Ricmar, Španjolska
Villa
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 4
Área 304 m²
Descripción del sitio: En la prestigiosa zona de Marbella, se ha abierto una exclusiva colec…
$3,25M
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Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

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campo de golf cercano
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