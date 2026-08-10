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Villas en venta en Calpe, Španjolska

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83 propiedades total found
Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 426 m²
Situado en una de las zonas más exclusivas de Calpe, esta villa de lujo es la combinación pe…
$3,29M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Calpe, esta exclusiva colección de tres viviendas ind…
$1,37M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Este proyecto se encuentra en una de las zonas residenciales preferidas por todos los reside…
$1,37M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 410 m²
Esta nueva villa se encuentra en un complejo privado de seis propiedades de lujo ubicadas en…
$2,16M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 410 m²
Villa de lujo con vista al marModerna villa de lujo independiente con impresionantes vistas …
$2,17M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
Exclusiva villa de lujo de nueva construcción en Benissa, Costa Blanca Norte Descubre esta …
$2,96M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Calp, esta exclusiva oferta inmobiliaria presenta dos…
$1,27M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Ubicadas en el encantador Pueblo Mascarat, estas exclusivas villas ofrecen un entorno privil…
$3,06M
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Villa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista d…
$533,543
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Casa de dos plantas con 4 dormitorios, cada planta con entrada independiente. Tenemos una li…
$664,429
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Calpe, esta exclusiva oferta inmobiliaria presenta tr…
$1,10M
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Villa en Calpe, Španjolska
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
VILLA DE LUJO DE OBRA NUEVA EN BENNISA Villa de lujo de ubra nueva en venta en Beni…
$2,96M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 489 m²
Esta impresionante villa de diseño moderno se encuentra en una ubicación privilegiada en Cal…
$1,98M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
VILLA DE OBRA NUEVA EN CALPE Villa de nueva construcción situada en una de las zonas r…
$1,40M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 427 m²
Ubicadas en la hermosa localidad de Calpe, estas exclusivas villas ofrecen un entorno privil…
$1,79M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Ubicada en la hermosa localidad de Calpe, esta exclusiva villa ofrece un entorno privilegiad…
$3,68M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 249 m²
Villa de nueva construcción en venta en Calpe - Diseño moderno a solo 900 m de la playa …
$1,77M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 410 m²
VILLA DE LUJO VISTAS AL MAR Villa de lujo moderna e independiente con impresionantes v…
$2,15M
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 249 m²
Villa de nueva construcción en venta en Calpe - Diseño moderno a solo 900 m de la playa Exc…
$1,79M
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Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Apartamentos y villas de lujo frente al mar en Mascarat, Calpe: la vida mediterránea redefin…
$3,03M
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Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 335 m²
Villa de lujo con vistas al mar en Calpe - elegancia moderna y vistas impresionantesExcelent…
$2,56M
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
VILLA DE OBRA NUEVA EN CALPE Villa de nueva construcción situada en una de las zonas resid…
$1,40M
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Villa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Número de plantas 1
Exquisitas propiedades de opulencia con jardines y piscinas apartados en Calpe, Alicante Ubi…
$1,45M
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Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Área 362 m²
Descripción del sitio: En la encantadora ciudad de Calpe, ofrecemos una colección exclusiva …
$1,36M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Calpe, esta exclusiva villa ofrece una experiencia de…
$2,83M
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Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
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Área 410 m²
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Área 274 m²
Una gran casa pareada de 274 m2 con las mejores vistas de Calpe ahora se ofrece a la venta e…
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Villa de lujo con vistas panorámicas en KalpaNueva villa en Calpe con vistas panorámicas de …
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Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 489 m²
A la venta en Maryvilla con vistas panorámicas a todo Calpe. ¡¡Estilo moderno con calida…
$1,95M
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