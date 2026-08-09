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Villas en venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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148 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Número de plantas 2
Preciosa villa con una gran terraza en la azotea, un gran jardín y piscina privada situada c…
$622,323
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Villa en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Villa
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN MIL PALMERAS Residencial de obra nueva de villas en Mil Palmera…
$651,099
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Villas Modernas Independientes de 3 Dormitorios en un Complejo de Golf en Pilar de la Horada…
$684,966
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Número de plantas 1
Espectacular villa con piscina privada, amplia terraza en la azotea y precioso jardín, ubica…
$1,34M
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una oportunidad única para invertir en el futuro con 28 bu…
$325,393
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA EN EL CAMPO DE GOLF Nuevo un exclusivo y …
$479,937
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 119 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Pilar de la Horadada, este compl…
$332,814
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA EN EL CAMPO DE GOLF Residencial de obra nu…
$678,768
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Descubre el exclusivo complejo Residencial de Obra Nueva en Pilar de la Horadada, compuesto …
$680,781
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Promoción boutique de viviendas de nueva construcción con piscina privada en Pilar de la Hor…
$773,217
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto de seis viviendas …
$516,605
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Número de plantas 2
Impresionante adosado con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al ma…
$674,321
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Villa en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Villa
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto de chalets indepen…
$841,674
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Ubicada en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, esta exclusiva colección de chal…
$570,803
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Villas modernas de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa Co…
$548,270
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Nuevas casas adosadas y esquinas en Pilar de la HoradaVida moderna en el corazón de la Costa…
$539,612
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN PINAR DE CAMPOVERDE Residencial moderno de villas de nueva construc…
$491,241
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 124 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Pilar de la Horadada, esta exclu…
$542,322
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Chalet Independientes con piscina en Pilar de la Horadada desde 409.000€ En concreto esta …
$482,910
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
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Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Casas adosadas y casas adosadas en esquina de nueva construcción en Pilar de la Horadada …
$537,023
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 120 m²
Nuevas Villas en Pilar de la Oradada en el Campo de GolfNuevo proyecto de villas exclusivas …
$539,861
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 190 m²
Villas nuevas en Pinar de CampoverdeVillas modernas en Pinar de Campoverde.Las villas están …
$968,229
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
3 villas personalizadas con vistas al mar. Cada vivienda tiene un acceso independiente desde…
$2,07M
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Increible Casa  de 220m Construidos con Terraza y Garaje en el Pilar de la Horadada Esta p…
$433,910
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Hermosa villa increíble con terraza privada en la azotea y piscina cerca de la playa en Torr…
$695,249
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 212 m²
Este proyecto ofrece villas exclusivas en parcelas de unos 800 m2 en la pintoresca zona de P…
$961,720
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Descubre esta exclusiva villa de obra nueva, ubicada en una de las zonas más tranquilas y de…
$472,165
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 211 m²
Villas nuevas en Torre de la HoradaExclusivo complejo residencial de 2 villas de lujo con vi…
$2,22M
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Villa en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Ubicada en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, esta exclusiva colección de chal…
$547,740
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Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Promoción boutique de viviendas de nueva construcción con piscina privada en Pilar de la Hor…
$764,523
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