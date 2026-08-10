Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Los Alcazares
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Los Alcazares, Španjolska

;
Villa Borrar
Eliminar
174 propiedades total found
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Villas de nueva construcción con piscina privada cerca de La Serena Golf en Los Alcázares E…
$495,259
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Villas de nueva construcción cerca de Serena Golf en Los Alcázares Villas modernas en una u…
$802,705
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 178 m²
Situado en la encantadora ciudad de Los Alcazares, estas exclusivas 8 casas unifamiliares of…
$692,956
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Apartamentos y villas de nueva construcción en primera línea de golf en Los Alcázares, Costa…
$646,898
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 1
Moderna villa con piscina privada, amplia terraza, aparcamiento en el jardín e impresionante…
$673,159
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 232 m²
Villas de nueva construcción cerca de La Serena Golf Club y la playa de Los AlcazaresDescubr…
$547,608
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 228 m²
Nuevo complejo residencial cerca de La Serena Golf, Los Alcazares20 villas independientes en…
$807,382
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
Nuevo complejo residencial junto a Serena Golf Club y Mar Menor Bay en Los AlcazaresVida mod…
$648,724
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Villas de estilo Ibiza en Los AlcazaresVillas de estilo Ibiza de dos plantas, 3 dormitorios,…
$524,458
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN LOS ALCAZARES Villa de obra nueva en una generosa parcela de 350m2…
$461,750
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Complejo residencial de nueva construcción cerca de Serena Golf y el Mar Menor en Los Alcáza…
$626,352
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN LOS ALCAZARES Nueva promoción de 12 exclusivas villas independi…
$766,169
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 384 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este chalet independiente ofrece una o…
$680,351
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Villas de nueva construcción con piscina privada en Serena Golf-Los Alcázares Colección bou…
$748,972
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Ubicada en el encantador municipio de Los Alcázares, esta exclusiva colección de cuatro vivi…
$713,792
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Villas de lujo en Los AlcazaresDescubre la clase superior de la vida mediterránea con este e…
$1,63M
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 220 m²
Situado en la encantadora ciudad de Los Alcazares, esta exclusiva colección de 8 viviendas i…
$651,276
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Ubicada en el encantador municipio de Los Alcázares, esta exclusiva colección de chalets ind…
$639,318
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Villas y Bungalós Exclusivos en la Costa Cálida – Diseño, Confort y Ubicación Privilegiada …
$523,872
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Villas de nueva construcción cerca de Serena Golf en Los Alcázares Villas modernas …
$800,371
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 108 m²
Villas nuevas en Los AlcazaresNueva villa independiente en una parcela de 350 m2 en Los Alca…
$423,898
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Villas Contemporáneas de 3 Dormitorios Cerca de la Playa y con Piscina Privada en Los Alcáza…
$634,766
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Ubicada en el encantador municipio de Los Alcázares, esta exclusiva colección de 18 vivienda…
$538,515
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Los Alcázares, esta exclusiva colección de 13 viviend…
$513,146
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN LOS ALCAZARES Nueva promoción de 12 exclusivas villas independiente…
$764,523
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Moderna villa de nueva construcción en Los Alcázares, Murcia, cerca de la playa Ubi…
$684,475
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN LOS ALCAZARES Villa de obra nueva en una generosa parcela de 3…
$487,122
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 178 m²
En el corazón de la Costa Calida, en la vibrante ciudad de Los Alcazares, es un complejo exc…
$495,088
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 205 m²
LOS ALCASAREZLos Alcazares, situado en la Costa Calida, es famosa por sus largas playas con …
$873,634
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Descubra un innovador complejo residencial diseñado para ofrecer la combinación perfecta de …
$499,785
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir