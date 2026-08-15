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Villas en venta en Torrevieja, Španjolska

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115 propiedades total found
Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Te presentamos esta magnífica vivienda unifamiliar ubicada en una de las zonas más codiciada…
$761,923
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Área 146 m²
Descripción del sitio: En la encantadora ciudad de Torrevieja en la Costa Blanca, ofrecemos …
$376,657
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Nils Ott Real Estates
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Villa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 1
Preciosa villa lista para entrar a vivir con azotea, piscina privada y jardín cerca de la pl…
$499,175
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Chalets de obra nueva de una planta con piscina privada en Torrevieja Villas modern…
$835,859
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
Estas exclusivas villas están ubicadas en la zona más codiciada de Aguas Nuevas en Torreviej…
$693,175
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Villa 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 407 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa llave en mano con piscina privada, gran terraza y vistas impresionantes situ…
$1,85M
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TekceTekce
Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Nuevas viviendas de estilo escandinavo en Aguas Nuevas, Torrevieja Exclusiva promoc…
$628,489
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 5
Área 165 m²
¡Bienvenido a tu nueva casa en los pintorescos Los Balcones! Este hogar privado y exquisito,…
$1,05M
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Villa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 340 m²
Villas de Lujo de una Planta y 3 Dormitorios en Venta en Torrevieja con Vistas Panorámicas a…
$668,400
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Chalet adosado increíblemente bonito y completamente renovado con sensación de villa en la p…
$541,945
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Área 105 m²
NUEVA VILLA EN TRAVELVillas nuevas en Torreta, Torrevieja.Hermosas villas de nueva construcc…
$509,463
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Casa antigua para reformar en centro de Torrevieja . Amplia casa de 4 dormitorios para refor…
$482,372
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Área 159 m²
$546,723
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Villa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Elegantes Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Aguas Nuevas, Torrevieja Aguas Nuev…
$570,473
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Chalet de lujo de 4 dormitorios al lado del mar en las playas de Orihuela . Amplio chalet de…
$1,03M
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Villa 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 466 m²
Increíble nueva colección de villas de lujo premium con una gran piscina privada, grandes te…
$740,075
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
VIVIENDA EN URBANIZACIÓN CONSOLIDADA EN LA COSTA Consta de 3 dormitorios dobles con 4 …
$871,967
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Área 120 m²
Villas de una sola planta con piscina privada en TorreviejaVillas modernas en la exclusiva z…
$821,528
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Área 520 m²
Descubra una vivienda eterna en esta encantadora villa independiente, construida en 1989, qu…
$1,04M
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
2 VILLAS DE OBRA NUEVA EN TORREVIEJA 2 nuevas villas hermosas en Torrevieja. &…
$871,967
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Área 239 m²
$757,719
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Área 400 m²
Este proyecto propone la construcción de 3 viviendas individuales en dos parcelas de 385 m2 …
$879,939
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Nueva Promoción de villas en Torrevieja, a 2 km del Mar Villas de 3 dormitorios y 2 baños e…
$679,459
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 728 m²
Descubre esta espectacular villa independiente en venta en La Veleta, Torrevieja (Costa Blan…
$2,89M
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Área 191 m²
Descripción del objeto: A pocos pasos del mar y con acceso directo a la playa de Playa de Ro…
$508,070
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Villa en Torrelamata, Španjolska
Villa
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
$920,133
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
El precio incluye: muebles, electrodomésticos, aire acondicionado y suelo radiante en toda l…
$871,101
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
$705,008
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International real estate agency Habita
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 154 m²
PRECIOSO CHALET EN LOS ALTOS, TORREVIEJA Llave en mano Chalet nuevo en Los Altos situa…
$639,485
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ubicada en la encantadora localidad de Torrevieja, esta exclusiva colección de viviendas ind…
$899,446
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