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Villas en venta en La Marina Alta, Španjolska

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Calpe
83
Javea
68
Denia
21
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510 propiedades total found
Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$3,00M
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Villa en els Poblets, Španjolska
Villa
els Poblets, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Presentamos las Villas de Obra Nueva en Els Poblets, un exclusivo complejo de cuatro magnífi…
$553,375
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Villa en Teulada, Španjolska
Villa
Teulada, Španjolska
Dormitorios 5
Área 489 m²
Villa confortable y moderna con piscina privada, 5 habitaciones, situada en una parcela tota…
$1,72M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 426 m²
Situado en una de las zonas más exclusivas de Calpe, esta villa de lujo es la combinación pe…
$3,29M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 152 m²
Villa en Javea, con una superficie de 152 m2. Muy cerca de todos los servicios necesarios. L…
$859,175
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Villas de lujo de nueva construcción con vistas al mar en Benitachell Villas exclusivas en …
$1,08M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 770 m²
Situada en una parcela elevada, esta villa ofrece una vista despejada al mar, el parque natu…
$3,59M
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 716 m²
Contemporary Villa with Panoramic Sea Views in La Fustera, Benissa Costa This exclusive new-…
$3,29M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Calpe, esta exclusiva colección de tres viviendas ind…
$1,37M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 491 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$2,29M
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Villa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Villas Independientes de 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Cumbre del Sol Situadas en Benit…
$2,46M
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Una casa con alma, una casa que acoge Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, en las coli…
$2,59M
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 502 m²
Villa contemporánea de lujo con vistas panorámicas al mar en Montemar, Benissa Excl…
$4,28M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 621 m²
En el Residential Resort Cumbre del Sol creamos villas para todos los estilos de vida, solo …
$3,22M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Área 300 m²
Disfrute de la tranquilidad de esta maravillosa villa con su característica destacada - una …
$854,276
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Este proyecto se encuentra en una de las zonas residenciales preferidas por todos los reside…
$1,37M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 180 m²
Descubra esta exclusiva casa de nueva construcción, diseñada para proporcionar la máxima pri…
$970,342
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 410 m²
Esta nueva villa se encuentra en un complejo privado de seis propiedades de lujo ubicadas en…
$2,16M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 410 m²
Villa de lujo con vista al marModerna villa de lujo independiente con impresionantes vistas …
$2,17M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 721 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece un entorno privilegiado co…
$2,69M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 591 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece un entorno privilegiado co…
$2,59M
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Villa en Denia, Španjolska
Villa
Denia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 155 m²
Este complejo residencial consta de villas gemelas de 3 plantas con 2 o 3 dormitorios en una…
$786,375
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Villa en Pedreguer, Španjolska
Villa
Pedreguer, Španjolska
Dormitorios 3
Área 114 m²
Situado en la pintoresca ciudad de Monte Solana - Pedreger, este exclusivo complejo de 10 vi…
$623,637
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
Exclusiva villa de lujo de nueva construcción en Benissa, Costa Blanca Norte Descubre esta …
$2,96M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 365 m²
"Villa Indigo está ubicada en una parcela situada en Residencial Resort Cumbre del Sol, conc…
$1,79M
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 351 m²
Villa de lujo con vistas al mar en San Jaimé, BenissaResidencia exclusiva en la prestigiosa …
$2,23M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Área 615 m²
Nueva Villa Classa Lux en Cumber Del SolExclusiva casa en una ubicación idílica en el comple…
$2,41M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 597 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$3,33M
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Villa en Teulada, Španjolska
Villa
Teulada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 560 m²
Villa en estilo moderno con magníficas vistas panorámicas en norte de la Costa Blanca, en Mo…
$2,51M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 6
Área 271 m²
Descubra el potencial de esta encantadora propiedad mediterránea situada en una gran parcela…
$1,04M
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Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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