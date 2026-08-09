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El Campo de Turia
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La Ribera Baja
11
Cullera
9
Huerta Norte
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3 142 propiedades total found
Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Ubicadas en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, estas exclusivas villas ofrecen un entorn…
$1,83M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Villa de obra nueva en venta en Polop. Lista para entrar a vivir. Villa de nueva construcci…
$542,047
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Vistabella Golf, Orihuela Ubicada en Vistabel…
$506,227
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Esta villa independiente, lista para entrar a vivir y completamente sin estrenar, se ubica e…
$1,03M
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 187 m²
Villas exclusivas de nueva construcción de una sola planta en La Marquesa Golf, Ciudad Quesa…
$1,83M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
¡Exclusivo chalet independiente en Villacosta con espacio para piscina privada!El hogar de t…
$496,228
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 304 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$1,49M
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
$705,008
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$864,852
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$864,852
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 187 m²
Villas exclusivas de nueva construcción de una sola planta en La Marquesa Golf, Ciudad Quesa…
$1,83M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$3,00M
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Villa en Los Montesinos, Španjolska
Villa
Los Montesinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicada en el encantador municipio de Los Montesinos, esta exclusiva oferta residencial cons…
$547,740
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Ubicadas en la encantadora localidad de Finestrat, estas exclusivas villas ofrecen un entorn…
Precio en demanda
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Villas de lujo de nueva construcción en Finestrat, cerca de Benidorm Colección excl…
$984,947
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Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Lujosos chalets independientes con 3 dormitorios y piscinas en San Miguel de Salinas Lujosos…
$1,14M
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN TORREVIEJA Proyecto de obra nueva de villas en una tranquila zona r…
$898,215
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Villa 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
Casas Unifamiliares Estilo Bungalow de 3 Dormitorios en Algorfa España Las casas unifamiliar…
$781,412
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Villa en Penáguila, Španjolska
Villa
Penáguila, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Villas de nueva construcción en Penáguila: tranquilidad y naturaleza en el corazón de la Sie…
$458,918
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Villa 5 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Villas de Lujo de 3 y 4 Dormitorios con Vista al Golf en Algorfa Ubicadas en el entorno pres…
$914,424
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Polop, esta exclusiva colección de cuatro viviendas i…
$991,697
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Villa en San Fulgencio, Španjolska
Villa
San Fulgencio, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN SAN FULGENCIO Villas de obra nueva San Fulgencio, a tan sol…
$767,382
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Villas de estilo mediterráneo en La Fustera, Benissa Costa Exclusivas villas de nueva c…
$1,03M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Ofrece 3 dormitorios y 4 baños con piscina de diseño y muchas características especiales. Si…
$2,73M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 322 m²
Nuevo residencial de villas en la Nucia cerca de Benidorm, está compuesto por 9 villas indep…
$1,26M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 3
Área 193 m²
Villas de obra nueva a 250 m de la playa en CampumorEn Dejasa de Campoamor encontrarás estas…
$1,41M
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Villa en Algorfa, Španjolska
Villa
Algorfa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Villas adosadas de nueva construcción con piscina privada en La Finca Golf Resort, Algorfa&#…
$664,752
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA A 250 m DE LA PLAYA EN CAMPOAMOR En Dehesa de Campoamor se encuentran…
$3,78M
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Excelente Villa independiente unifamiliar  con parcela 911mts - Mutxamel Tangel. !!!La pro…
$767,461
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Parámetros de las propiedades en Valencia, Španjolska

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