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Villas en venta en Alhama de Murcia, Španjolska

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21 propiedad total found
Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CONDADO DE ALHAMA CAMPO DE GOLF Complejo residencial de cha…
$338,666
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Villa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Villas Modernas e Independientes de 2 y 3 Dormitorios con Sótanos Privados en Mazarrón Situa…
$339,370
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CONDADO DE ALHAMA CAMPO DE GOLF Complejo residencial de obra nueva …
$401,132
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TekceTekce
Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 107 m²
Villas nuevas en Condado de Alhama con Campo de GolfNuevo complejo residencial de villas y a…
$437,111
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN EL CAMPO DE GOLF DE CONDADO DE ALHAMA Complejo residencial…
$371,797
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 101 m²
Villas nuevas en Condado de Alhama con Campo de GolfNuevo complejo residencial de villas en …
$381,401
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
Villas nuevas en Condado de Alhama con Campo de GolfNuevo complejo residencial de villas y a…
$433,986
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CONDADO DE ALHAMA CAMPO DE GOLF Complejo residencial de chalets de …
$338,666
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Villas Modernas de Obra Nueva con Piscina Privada en Condado de Alhama Golf Resort Descubr…
$400,435
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Villa 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Villas Modernas e Independientes de 2 y 3 Dormitorios con Sótanos Privados en Mazarrón Situa…
$428,861
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Villas en Condado de Alhama, Murcia, Costa Cálida 11 villas independientes, con piscina priv…
$403,359
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
$267,515
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
$381,457
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Villas del Condado es un nuevo complejo de casas separadas situado junto al campo de golf Al…
$317,055
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Villas independientes en Alhama Golf, Alhama, Murcia Situadas junto al campo de golf del con…
$400,742
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Villas independientes en Alhama Golf, Alhama, Murcia Situadas junto al campo de golf del con…
$321,247
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Villas del Condado is a new complex of detached houses located next to the Alhama County gol…
$173,290
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Villas en Condado de Alhama, Murcia, Costa Cálida 11 villas independientes, con piscina priv…
$454,610
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
$227,883
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Villas del Condado is a new complex of detached houses located next to the Alabama County go…
$207,968
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