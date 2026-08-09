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Villas en venta en Orihuela, Španjolska

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356 propiedades total found
Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
¡Exclusivo chalet independiente en Villacosta con espacio para piscina privada!El hogar de t…
$496,228
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Ofrece 3 dormitorios y 4 baños con piscina de diseño y muchas características especiales. Si…
$2,73M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 3
Área 193 m²
Villas de obra nueva a 250 m de la playa en CampumorEn Dejasa de Campoamor encontrarás estas…
$1,41M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA A 250 m DE LA PLAYA EN CAMPOAMOR En Dehesa de Campoamor se encuentran…
$3,78M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 335 m²
Villa de nueva construcción en Las Colinas Golf & Country Club, Orihuela Ubicación exclusiv…
$1,45M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Área 121 m²
Nuevo complejo residencial en Punta PrimaNuevo complejo residencial de bungalows y 7 villas …
$825,111
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Área 157 m²
Villa nueva construida en Orihuela Costa (Campoamor)¿Quieres disfrutar de unas vacaciones ex…
$1,17M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Área 200 m²
Nuevo Willa Classa Lux en CampoamorNueva villa con un diseño exclusivo se encuentra en Campo…
$4,24M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
Hermosa villa independiente con 3 dormitorios en una prestigiosa ubicación, en la primera lí…
$630,062
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Villa de lujo de nueva construcción en venta en La Zenia, Orihuela Costa Vida exclusiva cer…
$1,98M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 143 m²
Este nuevo proyecto residencial consta de sólo tres villas individuales que combinan el dise…
$885,400
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Área 196 m²
El complejo residencial se encuentra en una ubicación privilegiada, a solo 200 metros de las…
$1,35M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Chalet de 3 dormitorios en Cabo Roig. Chalet independiente en planta baja con amplio jard…
$1,03M
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Villa en Entrenaranjos, Španjolska
Villa
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Villas de nueva construcción en Vistabella Golf Resort – Orihuela Disfrute de la vi…
$628,375
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Esta exclusiva villa independiente irradia inmediatamente encanto y autenticidad. La fachada…
$422,714
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 196 m²
Ubicadas en la hermosa Orihuela Costa, estas exclusivas villas ofrecen un entorno privilegia…
$1,34M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Villa de lujo de nueva construcción en venta en La Zenia, Orihuela Costa Vida exclusiva…
$1,97M
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Villa en Entrenaranjos, Španjolska
Villa
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
Villas modernas con piscina privada en el complejo de golf Vistabella, OrihuelaNuevas villas…
$484,823
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 8
Área 734 m²
Villa de lujo en venta, en 3 niveles, la superficie total de la vivienda es de 734 m2, const…
$1,72M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 97 m²
Villas nuevas a Orihuela BoneComplejo residencial de 8 nuevas villas modernas exclusivas en …
$600,662
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Villa 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Villas Modernas de 3 y 4 Dormitorios en Vistabella Golf Resort Vistabella Golf Resort es una…
$645,069
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 185 m²
Villas contemporáneas en VillamartineVillas nuevas en dos opciones para elegir: 1 o 2 planta…
$786,752
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Villa en Entrenaranjos, Španjolska
Villa
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Villas modernas con piscina privada en Vistabella Golf Resort, Orihuela Villas de nueva…
$407,147
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Amplia casa con jardín y piscina privada situada en una urbanización, junto al Club de …
$554,745
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 366 m²
Magnífico chalet independiente en Las Filipinas (urb. Villamartín), situado sobre una amplia…
$696,765
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 413 m²
Chalet independiente de 4 dormitorios en Dehesa de Campoamor. Chalet independiente de 4 dorm…
$1,74M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
La villa pertenece a la comunidad de villas más exclusiva de Campo de Golf, diseñada con los…
$2,38M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 5
Área 250 m²
Bienvenido al oasis de tranquilidad en Sampomore, a solo 500 metros del mar! Esta villa de t…
$1,59M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Área 172 m²
Villa Playa Flamenca, situada a solo 250 metros de la playa, en una parcela de 467 m2, inclu…
$646,975
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