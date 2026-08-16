Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. San Miguel de Salinas
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

;
Villa Borrar
Eliminar
87 propiedades total found
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 107 m²
Villas en San Miguel de SalinasNuevas villas independientes en San Miguel de Salinas.Villas …
$496,734
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Increíble villa con una gran terraza, piscina privada, solarium y jardín cerca de un campo d…
$441,750
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 169 m²
Modern new villa with open views in Ciudaddelas Comunicaciones, San Miguel de Salinas Moder…
$871,205
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 135 m²
Villas en San Miguel de SalinasNuevas villas con 4 dormitorios y 3 baños, cocina abierta con…
$737,252
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa moderna con vistas panorámicas al mar - Benissa, Costa BlancaSituado en una de las zon…
$5,28M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Hermosa villa moderna con piscina privada, jardín y gran terraza en la azotea ubicada en una…
$420,954
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN SAN MIGUEL DE SALINAS Villas de obra nueva situados en San Miguel d…
$495,172
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 135 m²
Se trata de un grupo de villas independientes de diseño, que consta de cuatro etapas. Constr…
$1,02M
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 144 m²
Se trata de un grupo de villas independientes de diseño, que consta de cuatro etapas. Constr…
$733,950
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 144 m²
Villas residenciales en San Miguel de SalinasNueva villa con 3 dormitorios y 3 baños, cocina…
$739,375
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 144 m²
Se trata de un grupo de villas independientes de diseño, que consta de cuatro etapas. Constr…
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Ubicadas en el encantador entorno de San Miguel de Salinas, estas villas ofrecen un estilo d…
$726,476
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 135 m²
Se trata de un grupo de villas independientes de diseño, que consta de cuatro etapas. Constr…
$733,950
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
$1,73M
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Ubicadas en el encantador entorno de San Miguel de Salinas, estas villas ofrecen un estilo d…
$1,01M
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Ubicadas en el encantador entorno de San Miguel de Salinas, estas villas ofrecen un estilo d…
$1,12M
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Ubicadas en el encantador entorno de San Miguel de Salinas, estas villas ofrecen un estilo d…
$726,476
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Esta encantadora vivienda destaca por su amplia parcela privada y un diseño pensado para dis…
$432,111
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada, jardín y enorme terraza en la azotea ubicada en la Costa …
$457,814
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Ubicadas en el encantador entorno de San Miguel de Salinas, estas villas ofrecen un estilo d…
$1,44M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Elegantes chalets independientes de 3 dormitorios cerca de servicios en San Miguel de Salina…
$489,675
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Villas de Lujo Independientes de 3 y 4 Dormitorios con Piscina Privada en Las Colinas Situad…
$1,27M
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Ubicadas en el encantador entorno de San Miguel de Salinas, estas villas ofrecen un estilo d…
$726,476
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
$1,45M
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 237 m²
Ubicado en el encantador entorno de San Miguel de Salinas, este exclusivo conjunto residenci…
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 107 m²
En el corazón de San Miguel de Salinas es un complejo exclusivo de 42 villas de lujo, cada u…
$500,834
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Lujosos chalets independientes con 3 dormitorios y piscinas en San Miguel de Salinas Lujosos…
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 108 m²
Situated in the charming area of San Miguel de Salinas, this residential complex offers 8 in…
$506,062
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 253 m²
Fantástica villa con una gran terraza, piscina privada, solarium y jardín cerca de un campo …
$478,618
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN SAN MIGUEL DE SALINAS Exclusivo complejo residencial de obra nueva …
$1,16M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir