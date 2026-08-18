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Villas en venta en Islas Baleares, Španjolska

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Santa Ponsa
7
Palma de Mallorca
8
Formentera
3
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46 propiedades total found
Villa en Montuiri, Španjolska
Villa
Montuiri, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa en Baleares
$990,002
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Villa en Bendinat, Španjolska
Villa
Bendinat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 367 m²
Casa en Baleares
$3,44M
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Villa en Santa Ponsa, Španjolska
Villa
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casa en Baleares
$1,34M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 9 habitaciones en Santa Eulalia del Río, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Santa Eulalia del Río, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 525 m²
Villa moderna de alta gama con piscina infinita, grandes terrazas y vistas impresionantes al…
$5,73M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Sant Francesc de Formentera, Španjolska
Villa
Sant Francesc de Formentera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa Jilguero es una combinación armoniosa de arquitectura tradicional y confort moderno, s…
$3,78M
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Villa en Islas Baleares, Španjolska
Villa
Islas Baleares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 98 m²
Descripción del sitio: En la costa noreste de Mallorca, donde la tranquilidad mediterránea s…
$747,833
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Ibiza, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ibiza, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Residencia moderna con vistas panorámicas al mar, Formentera y el centro histórico de Ibiza!…
$3,04M
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ESTATE-SERVICE24
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Villa en Santa Ponsa, Španjolska
Villa
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 395 m²
Piso 2
Casa en Baleares
$4,02M
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Villa en Capdepera, Španjolska
Villa
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 232 m²
Descripción del objeto: Luz de Cala Ratjada by TM es un proyecto residencial de lujo en la p…
$1,08M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Palmanova, Španjolska
Villa
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa en Baleares
$1,04M
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Villa en Montuiri, Španjolska
Villa
Montuiri, Španjolska
Área 860 m²
Casa en Baleares
$599,825
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Villa en Ibiza, Španjolska
Villa
Ibiza, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Exclusiva villa reformada en Can Furnet con orientación sur y magníficas vistas al mar, Form…
$3,05M
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Villa en Alcudia, Španjolska
Villa
Alcudia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Casa en Baleares
$873,531
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Villa en Santa Ponsa, Španjolska
Villa
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Casa en Baleares
$1,61M
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Villa en Capdepera, Španjolska
Villa
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 250 m²
Descripción del objeto: Luz de Cala Ratjada by TM es un proyecto residencial de lujo en la p…
$1,24M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Formentera, Španjolska
Villa
Formentera, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 315 m²
Villa de lujo Mirlo Blanco en la isla de Formentera, EspañaExclusiva villa premium con impre…
$10,33M
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Villa 8 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 452 m²
Villa de lujo en venta en Santa Ponsa, Palma de Mallorca (España) — €3,750.000• Ubicación: M…
$4,40M
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Villa en Palmanova, Španjolska
Villa
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Casa en Baleares
$3,44M
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Villa 9 habitaciones en Santa Eulalia del Río, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Santa Eulalia del Río, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 768 m²
Villa moderna de alta gama con piscina infinita, grandes terrazas y vistas impresionantes al…
$5,28M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Formentera, Španjolska
Villa
Formentera, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
CASA COLIBRÍ - Villa exclusiva junto al mar en FormenteraDescubre una propiedad única en una…
$9,38M
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Villa en Ibiza, Španjolska
Villa
Ibiza, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 526 m²
Esta es una colección única de 7 villas de lujo situadas en una de las zonas más prestigiosa…
$5,42M
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Villa en Urbanitzacio Galatzo, Španjolska
Villa
Urbanitzacio Galatzo, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Casa en Baleares
$1,05M
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Villa en Lluc, Španjolska
Villa
Lluc, Španjolska
Área 592 m²
Casa en Baleares
$3,74M
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Villa en Puig de Ros, Španjolska
Villa
Puig de Ros, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Casa en Baleares
$1,62M
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Villa en Palma de Mallorca, Španjolska
Villa
Palma de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Convenientemente ubicado en Son Rapinha - una famosa zona residencial de Palma, la casa de 4…
$813,338
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Villa en Palmanova, Španjolska
Villa
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Magnífica casa con piscina en venta en Torrenov. Tenemos el siguiente diseño: en la planta b…
$1,80M
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Villa en Santa Margarita, Španjolska
Villa
Santa Margarita, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 950 m²
Tenemos en venta una propiedad muy grande cerca del mar, única en las Islas Baleares, conVis…
$5,34M
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Villa en Son Veri, Španjolska
Villa
Son Veri, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 142 m²
Presentamos una maravillosa casa en construcción en la prestigiosa zona de Son Veri, Mallorc…
$2,85M
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Villa en Bendinat, Španjolska
Villa
Bendinat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Descubre la encarnación del encanto rústico con esta encantadora casa en Portals. La casa co…
$691,337
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Villa en Costitx, Španjolska
Villa
Costitx, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
Situado en Algaida, esta propiedad es una combinación de edificios históricos, de los cuales…
$3,95M
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Parámetros de las propiedades en Islas Baleares, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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