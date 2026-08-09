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Villas en venta en Benidorm, Španjolska

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52 propiedades total found
Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Área 205 m²
$703,112
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Área 200 m²
Esta casa se encuentra en una parcela de 1700 m2 en Beniudorm. La casa es completamente lega…
$457,591
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Área 318 m²
Descripción del objeto: Situado en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas o…
$2,28M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 344 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas ofrecen una experiencia …
$2,31M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 7
Área 310 m²
Una casa unifamiliar con un apartamento de invitados separado del alojamiento principal, con…
$1,86M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Lujosa villa mediterránea en la zona más exclusiva de Benidorm. Presentamos esta hermosa …
$1,81M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 6
Área 600 m²
Impresionante villa en una de las mejores zonas de Benidorm. Planta 1: gran cocina con comed…
$1,17M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas ofrecen un estilo de vid…
$1,25M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villas de lujo de nueva construcción en Rincón de Loix, Benidorm, con piscina privada &#…
$1,37M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Villa minimalista de nueva construcción en Benidorm con piscina privada Villa moderna de un…
$703,112
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 9
Área 430 m²
Este fantástico hotel consta de 2 cabañas, cada una con entrada independiente, tiene una lim…
$2,11M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Área 1 051 m²
Gran villa que consta de varios pisos con la capacidad de realizar obras de acabado a su gus…
$1,17M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Casa de campo entre Alfas del Pi y Benidorm con un terreno rustico de 3000m2. La casa tiene …
$487,050
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Área 318 m²
Descripción del objeto: Situado en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas o…
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas ofrecen un entorno de lu…
$1,43M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 503 m²
Ubicada en la vibrante ciudad de Benidorm, esta exclusiva villa ofrece una experiencia de vi…
$3,46M
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Villa en Benidorm, Španjolska
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Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 318 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas ofrecen una experiencia …
$2,31M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Área 127 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una exclusiva casa de lujo semiconexa, que forma part…
$448,700
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Ubicada en el encantador municipio de Alfaz del Pi, esta exclusiva oferta inmobiliaria const…
$686,116
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Villa en Benidorm, Španjolska
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Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Villas de lujo de nueva construcción en Rincón de Loix, Benidorm, con piscina privada &#…
$1,27M
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Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas ofrecen una oportunidad …
$1,34M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Área 320 m²
Villa en la zona baja de Rincona de Loix. La parcela de 1075 m2, una superficie habitable de…
$746,062
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 386 m²
Situada en la vibrante localidad de Benidorm, esta exclusiva villa ofrece una experiencia de…
$1,67M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Fantasticas villas de lujo en construcción en La Nucia. El residencial es una reciente prom…
$1,28M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 318 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas ofrecen una experiencia …
$2,31M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Ubicadas en la hermosa ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas ofrecen una oportunidad ú…
$1,67M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Área 386 m²
Descripción del sitio: En Benidorm, ofrecemos una exclusiva villa que combina comodidad de l…
$2,03M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Situado entre Finestrat y Benidorm, este fantástico complejo ofrece 4 villas de lujo, las vi…
$1,58M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Área 157 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una exclusiva casa de lujo, que forma parte de un pre…
$637,085
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 332 m²
Ubicada en la vibrante ciudad de Benidorm, esta exclusiva villa ofrece una experiencia de vi…
$2,05M
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