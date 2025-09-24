Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
37
Altea
138
La Nucía
95
Villajoyosa
9
1 075 propiedades total found
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
En pleno corazón de la Sierra Cortina, rodeado de naturaleza y con espectaculares vistas al …
$947,009
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
En un enclave privilegiado del litoral balear, esta villa de nueva construcción ofrece un en…
$1,94M
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 467 m²
Grandes villas de lujo independientes, con un diseño en el que las vistas al mar y la luz na…
$2,65M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN FINESTRAT Residencial de obra nueva de 22 villas situado en Finest…
$773,332
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
En pleno corazón de la Sierra Cortina, rodeado de naturaleza y con espectaculares vistas al …
$935,274
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 449 m²
DescripciónVilla moderna con vistas al mar, construida por un arquitecto de renombre en uno …
$2,33M
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Exclusivas villas de nueva construcción con piscina privada en La Nucía, cerca de Benidorm …
$1,52M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Se vende fantástico chalet independiente en El Albir. Una casa en la que desea quedarse para…
$1,72M
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 8
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Magnífica villa con impresionantes vistas del mar y las montañas en la ciudad de Altea.El pi…
$2,14M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 291 m²
En un entorno privilegiado, con vistas al mar y al prestigioso campo de golf Puig Campana, s…
$938,606
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
En venta una villa moderna en la ciudad de Polop.La ciudad de Polop es un pequeño pueblo en …
$635,276
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
Situado en el corazón de la Costa Blanca, este exclusivo complejo de 14 villas modernas ofre…
$656,480
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 331 m²
Descubre el lujo en su máxima expresión con esta villa de nueva construcción situada en las …
$2,05M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 342 m²
Villa de clase de lujo en Finestrat, España - PMH119966 3 dormitorios, 3 baños. Área de alfo…
$1,06M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Casas modernas a eligir directo del promotor en zona nueva de Finestrat. Vistas al mar y la …
$465,240
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Preciosa casa de tres plantas en una zona tranquila de La Nucia. La planta principal dispone…
$523,422
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Villas de obra nueva con vistas al mar en Finestrat-Benidorm Exclusivo complejo residencial…
$776,414
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
PAREADOS DE OBRA NUEVA EN POLOP Villas pareadas modernas de obra nueva con varias terrazas …
$570,956
Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 245 m²
Piso 2/3
Chalets Independientes con Vistas al Mar en Finestrat Alicante Descubra estas espléndidas ch…
$1,25M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Villa de lujo de diseño moderno a los pies de la montaña en la ciudad de Finestrat, a sólo 1…
$689,885
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Área 108 m²
Estas villas de lujo modernas, situadas en un entorno natural privilegiado entre el mar y la…
$551,908
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 167 m²
La residencia ha sido cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza de Sierra Cortina y…
$679,718
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Área 180 m²
Presentamos esta excepcional villa independiente, situada en 3 plantas, situada en una ubica…
$673,908
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Las villas independientes están situadas en un entorno natural privilegiado a escasos metros…
$837,991
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 7
Área 651 m²
Las especies se extienden desde Benidorm a Althea. Esta es una casa para toda la familia, ti…
$1,28M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 379 m²
Esta fantástica villa tiene dos niveles, cuenta con dos apartamentos residenciales distintos…
$850,782
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Área 131 m²
Número de plantas 2
Nueva villa con impresionantes vistas en un complejo residencial cerrado en la ciudad de Pol…
$706,312
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 5
Área 227 m²
Situado en la popular zona de Bello Orizonti en La Nucia, cerca de Altea, esta encantadora v…
$923,719
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 323 m²
Número de plantas 3
Impresionante Villa Saona con diseño moderno con impresionantes vistas al mar. Viviendo en e…
$3,13M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Área 198 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva villa ecológica con su propia parcela y piscina en la ciudad de Alfas …
$721,905
