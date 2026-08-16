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Villas en venta en Fuengirola, Španjolska

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32 propiedades total found
Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Este maravilloso complejo residencial ofrece un nuevo nivel de vida, combinando la luz y la …
$1,57M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 652 m²
Un exclusivo proyecto residencial que combina la esencia del Mediterráneo con la comodidad y…
$4,60M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Número de plantas 2
Espectacular Sky Villa con una gran terraza, piscina infinita comunitaria y gimnasio con inc…
$2,18M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 290 m²
Descripción del objeto: Situado en la hermosa ciudad de Fuengirola, esta exclusiva colección…
$1,64M
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Nils Ott Real Estates
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Villa 10 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 10 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 634 m²
Villa ultra exclusiva con dos piscinas infinitas, una impresionante terraza en la azotea, un…
$3,70M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 159 m²
Descripción del objeto: Esta exclusiva zona residencial de Fuengirola cuenta con 17 modernas…
$1,24M
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 250 m²
Descripción del objeto: Esta hermosa casa unifamiliar reformada se encuentra a solo 500 metr…
$591,416
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Nils Ott Real Estates
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Villa de lujo de alta gama llave en mano con piscina privada, terraza y una increíble vista …
$1,28M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Este maravilloso complejo residencial ofrece un nuevo nivel de vida, combinando la luz y la …
$1,39M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 174 m²
Descubre un lugar donde la naturaleza y la arquitectura se combinan para ofrecer un lujoso e…
$1,30M
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Villa 11 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 11 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 275 m²
Número de plantas 2
Impresionante villa con gran azotea, piscina privada, jardín, sala de cine e impresionantes …
$5,59M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 143 m²
Descripción del objeto: Introduciendo un exclusivo desarrollo residencial en Fuengirola, que…
$852,872
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Nils Ott Real Estates
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Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 824 m²
Villa de alta gama con gran azotea, piscina privada, jardín, gimnasio e impresionantes vista…
$3,41M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
En la encantadora zona de Torreblanca, en Fuengirola, Costa del Sol.Estas exclusivas residen…
$697,235
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 319 m²
Número de plantas 2
Llave en mano ático con gran terraza en la azotea e impresionantes vistas al mar situado en …
$1,44M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 183 m²
Descubre un lugar donde la naturaleza y la arquitectura se combinan para ofrecer un lujoso e…
$1,51M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Descripción del objeto: Situado en la vibrante ciudad de Fuengirola, este complejo residenci…
$698,739
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 401 m²
El lujoso complejo residencial con vistas al mar en El Higueron es un complejo exclusivo de …
$4,13M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 159 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos un exclusivo complejo residencial en el corazón de Fuengir…
$1,29M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
Llave en mano villa superior con gran terraza, jardín, piscina privada e impresionantes vist…
$1,56M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 1
Ático de lujo listo para entrar a vivir, con amplia terraza e impresionantes vistas al mar, …
$1,37M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 129 m²
This carefully designed complex of modern villas is located in La Herrada, Los Montesinos, a…
$525,307
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 820 m²
Chalets Independientes con vistas al mar y diseño interior de lujo en Fuengirola Los chalets…
$5,66M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 431 m²
Número de plantas 1
Moderna villa de alta gama con terraza en la azotea, piscina privada, gimnasio, sala de cine…
$2,94M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 425 m²
Situated in the beautiful city of Fuengirola, this exclusive collection of 11 villas offers …
$3,01M
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Villa 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 3
Villas en un Popular Destino de Vacaciones en Málaga, Fuengirola Las villas independientes s…
$4,60M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
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Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Este maravilloso complejo residencial ofrece un nuevo nivel de vida, combinando la luz y la …
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 448 m²
Situated in the beautiful town of Fuengirola, these exclusive villas offer a privileged sett…
$2,66M
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Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 505 m²
Número de plantas 2
Villas Sobre Plano con Vistas al Mar y de Alta Calidad en una Comunidad muy Solicitada en Fu…
$3,42M
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