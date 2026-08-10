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Villas en venta en Estepona, Španjolska

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117 propiedades total found
Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 541 m²
En un enclave privilegiado de la Costa del Sol, a menos de 2 km del mar y a pocos minutos de…
$2,33M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Bienvenido a un mundo de privilegio y tranquilidad en la exclusiva urbanización de Finestrat…
$568,805
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Seven Diamonds by TM está ubicado en un entorno privilegiado en el corazón del Triángulo de …
$1,85M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 658 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con una excelente relación calidad-precio en la ubicación privilegiada…
$2,61M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 469 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con una excelente relación calidad-precio en la ubicación privilegiada…
$1,80M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 280 m²
Excelente oportunidad de inversiónDescripciónExcelente potencial de inversiónSituado en la p…
$1,94M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 456 m²
Seven Diamonds by TM está ubicado en un entorno privilegiado en el corazón del Triángulo de …
$1,96M
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Villa 7 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 782 m²
Villas Exclusivas en un Proyecto Moderno Frente al Mar en Estepona Estepona es una ciudad el…
$15,10M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 218 m²
Fantástica villa moderna con jardín, piscina privada en la terraza solarium e impresionantes…
$950,317
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 379 m²
Número de plantas 3
Enorme villa de primera clase con gran piscina infinita, garaje y terraza solarium con impre…
$5,15M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 94 m²
Bienvenido a un mundo de privilegio y tranquilidad en la exclusiva urbanización de Finestrat…
$564,152
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 889 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de alta gama con gran jardín, piscina, sótano y gran terraza solarium con in…
$3,06M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
The Club Vasari Villas representa una colección única de 14 villas de lujo, concebidas con u…
$4,06M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 110 m²
Bienvenido a un mundo de privilegio y tranquilidad en la exclusiva urbanización de Finestrat…
$633,944
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 5
Área 355 m²
Descripción del objeto: En la hermosa Estepona, ofrecemos dos exclusivas villas con vistas a…
$3,14M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 180 m²
Descripción del sitio: En el corazón de Estepona, ofrecemos un complejo residencial de 15 ex…
$970,470
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 167 m²
Nos complace presentar esta magnífica villa moderna con piscina privada, un amplio solárium …
$707,339
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 548 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con ascensores privados en una zona muy solicitada de Estepona Este nu…
$3,76M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 193 m²
Descripción del sitio: En el corazón de la popular Estepona, una colección de 14 villas excl…
$1,73M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta es una colección de 15 villas de lujo de cuatro dormitorios, ubicadas en El Campanario,…
$1,76M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 7
Área 714 m²
Villa separada con vistas panorámicas al mar y las montañas, en una parcela de más de 60.000…
$2,70M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 349 m²
Número de plantas 4
Prestigioso Chalet Independiente en Primera Línea de Playa en Estepona La villa está situada…
$16,50M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 371 m²
En un enclave privilegiado de la Costa del Sol, a menos de 2 km del mar y a pocos minutos de…
$1,63M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 193 m²
Descubra esta impresionante villa de lujo independiente situada en el corazón de la Costa de…
$1,74M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 324 m²
En el corazón de la Nueva Milla de Oro, en una de las zonas más prestigiosas de Estepona, es…
$1,77M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de clase alta con gran piscina, jardín e increíbles vistas al mar ubicada en…
$1,19M
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Villa en Bel Air, Španjolska
Villa
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 5
Área 359 m²
Situado en la encantadora ciudad de Estepona, esta villa ofrece una experiencia de vida inco…
$3,22M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 142 m²
Villas en urbanización privilegiada en Finestrat cerca de la famosa montaña Puig Campana y c…
$808,424
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 235 m²
Este nuevo complejo residencial consta de 14 villas independientes ubicadas en una ubicación…
$1,98M
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