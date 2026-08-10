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Villas en venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
16
Mutxamel
40
El Campello
13
San Juan de Alicante
11
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85 propiedades total found
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Una exclusiva urbanización privada donde el lujo y la elegancia se conjugan en forma de vivi…
$748,386
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 247 m²
Descripción del objeto: Imagina un hogar donde te despiertas todos los días con vistas al ma…
$631,377
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Busot, Španjolska
Villa
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Los Altos de Alicante se encuentra ubicado en un entorno natural, a los pies de la Sierra de…
$410,344
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 97 m²
Descripción del sitio: En el pintoresco Muthamel, ofrecemos un nuevo complejo residencial co…
$559,448
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CERCA DE MUTXAMEL Ven a vivir en un complejo en una zona…
$639,485
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 234 m²
Rodeado de la belleza del campo de golf y frente al mar, el complejo es un lugar ideal para …
$641,147
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CERCA DE MUTXAMEL Ven a vivir en un complejo en una …
$533,658
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Área 112 m²
Bienvenido a un mundo de exclusividad y comodidad en nuestras villas rodeadas de servicios. …
$539,317
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 6
Área 280 m²
Excelente villa independiente para una familia con parcela de 911 m2 - Mutsamel, Tangel.! El…
$760,657
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Mutxamel, este conjunto residencial ofrece 28 viviend…
$530,443
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 327 m²
Las 36 casas panorámicos de Alicante situadas en el Municipio de Mutxamel, con una ubicación…
$526,608
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Villa 4 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Villas Independientes de 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Mutxamel Situada en Mutxamel, Al…
$653,343
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Villas adosadas de nueva construcción en venta en Mutxamel con piscina privada y vistas al m…
$651,343
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 559 m²
Playa de San Juan es un paraíso de arenas finas y aguas transparentes. Es la playa más conoc…
$1,85M
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Área 112 m²
Bienvenido a un mundo de exclusividad y comodidad en nuestras villas rodeadas de servicios. …
$539,317
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Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Villas de alto standing situadas en el área más exclusiva de San Juan a tan solo unos 800 me…
$1,10M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 8
Área 400 m²
La propiedad tiene más de 350 m2 de superficie construida y 1400 m2 de territorio vallado. L…
$2,58M
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 124 m²
Descripción del sitio: En la zona popular y tranquila de Muthamel se está creando una colecc…
$707,872
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 273 m²
Descripción del sitio: En el encantador Muthamel ofrecemos un complejo residencial de 28 cas…
$525,196
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Villa en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Villa
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Dormitorios 7
Área 390 m²
Hermosa casa de campo en un lugar exclusivo que garantiza privacidad y tranquilidad.Con arqu…
$617,450
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CERCA DE MUTXAMEL Ven a vivir en un complejo en una …
$638,070
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios, 3 bañosSuperficie construida: 265 m2Superficie útil: 241 m2Tamaño de la parce…
$1,22M
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Villa en Busot, Španjolska
Villa
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Los Altos de Alicante se encuentra ubicado en un entorno natural, a los pies de la Sierra de…
$472,763
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubr…
$669,036
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Villa 4 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Chalets modernos de 3 dormitorios con piscina en Mutxamel Costa Blanca Las villas contemporá…
$539,287
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
$1,16M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Área 299 m²
Este exclusivo complejo cerrado ofrece cinco villas únicas con impresionantes vistas al mar,…
$884,032
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Villa frente abierto en cristal para apreciar la amplia vista panorámica del mar y magnífico…
$1,21M
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Excelente Villa independiente unifamiliar  con parcela 911mts - Mutxamel Tangel. !!!La pro…
$767,461
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CERCA DE MUTXAMEL Ven a vivir en un complejo en una zona…
$534,842
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Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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