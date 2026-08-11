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Villas en venta en El Campello, Španjolska

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13 propiedades total found
Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 8
Área 400 m²
La propiedad tiene más de 350 m2 de superficie construida y 1400 m2 de territorio vallado. L…
$2,58M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios, 3 bañosSuperficie construida: 265 m2Superficie útil: 241 m2Tamaño de la parce…
$1,22M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubr…
$669,036
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TekceTekce
Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Área 299 m²
Este exclusivo complejo cerrado ofrece cinco villas únicas con impresionantes vistas al mar,…
$884,032
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Villa frente abierto en cristal para apreciar la amplia vista panorámica del mar y magnífico…
$1,21M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubre una pr…
$665,528
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Villa una planta cerca del mar en El Campello, Alicante La inmejorable distribución de esta …
$1,04M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Villas with 3 bedrooms 23 detached villas with 3 bedrooms and 2.5 bathrooms. These spacious …
$361,542
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 5
Área 313 m²
Villa de lujo con 5 dormitorios en una de las zonas residenciales más exclusivas de Playa Sa…
$1,74M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villas con 3 dormitorios y 23 villas separadas con 3 dormitorios y 2.5 baños. Estas espacios…
$832,542
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Villas en primera línea de mar en el Campello, Costa Blanca, Alicante Este residencial cuent…
$2,45M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Las nuevas villas cerca del mar. Maran Villas-esto el complejo habitable de 9 villas elegant…
$629,156
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 466 m²
LUXURY VILLAS EN LA PRIMERA LINEA DE LA PLAYA, SAN JUAN Son viviendas de 537 m² construidos …
$1,95M
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