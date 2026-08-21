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Villas en venta en Altea, Španjolska

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110 propiedades total found
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Con una combinación perfecta de privacidad, entorno natural y confort moderno, esta elegante…
$882 171
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
VILLA DE LUJO DE OBRA NUEVA EN ALTEA Preciosa villa de nueva construcción situado en la pr…
$2,43M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 413 m²
Este chalet tiene dos plantas. En la planta principal se encuentran dos amplios dormito…
$979 410
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 306 m²
Propiedad mediterránea en Blanc Altea Homes, Blanc Altea 10, una villa que destaca por su lu…
$1,27M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Villa superior con piscina privada, jardín, amplias terrazas y sorprendentes vistas panorámi…
$1,91M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Villa de lujo contemporánea con vistas panorámicas al mar en Altea Hills, Costa Blanca Norte…
$3,84M
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TekceTekce
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Área 630 m²
Situado en una de las zonas más prestigiosas de Altea, esta impresionante villa ofrece el eq…
$2,34M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 402 m²
Número de plantas 4
Excepcional villa de 4 dormitorios con arquitectura distintiva y atributos premium en Altea …
$2,43M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
VILLA DE LUJO DE OBRA NUEVA EN ALTEA Villa de lujo de nueva construcción situada en Al…
$1,62M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 374 m²
Azure Altea Homes 2, exclusivas villas de lujo en Altea, proyectos únicos y personalizados, …
$2,22M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Una impresionante villa de lujo ubicada en la hermosa localidad de Altea, en la Costa Blanca…
$1,90M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Moderna villa en la localidad de Altea Hills, con características innovadoras, tecnologías d…
$3,10M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 536 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Altea, esta villa ofrece un entorno privilegiado con vistas …
$1,61M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 600 m²
Villa de lujo moderna con vistas panorámicas al mar en Altea Hills, Costa del Norte Costa Bl…
$3,85M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 785 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Altea, esta villa ofrece un entorno privilegiado con …
$3,98M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 254 m²
Villa de lujo con una vista impresionante del marEn la Sierra de Altea, con espectaculares v…
$2,48M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 547 m²
Ubicada en la hermosa localidad de Altea, esta exclusiva villa ofrece un entorno privilegiad…
$2,02M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 484 m²
Situado en el encantador pueblo de Altea, estas exclusivas villas ofrecen un entorno privile…
$2,74M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Moderna villa familiar en Altea en la tranquila urbanización Santa Clara. Se vende magníf…
$1,13M
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 286 m²
Piso 3/3
Villa con vistas al mar cerca de la playa y campos de golf en Altea Situada en la encantador…
$2,04M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 365 m²
Azure Altea Homes 2, exclusivas villas de lujo en Altea, proyectos únicos y personalizados, …
$2,65M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 416 m²
La villa situada en un entorno único y paradisiaco es parte fundamental y esencial, en las f…
$2,53M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 557 m²
Descubre una villa de lujo única en Sierra de Altea. Precio: 2.200.000 € Superficie constr…
$2,54M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 496 m²
Villa de lujo de nueva construcción con vistas panorámicas al mar en Altea Hills Villa cont…
$4,02M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Área 800 m²
Villa de lujo en estilo clásico en Altea Hills con vistas al mar y la montaña Esta magnífica…
$2,80M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Ubicada en la hermosa localidad de Altea, esta exclusiva villa ofrece una experiencia de vid…
$1,90M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
3 dormitorios, 5 bañosSuperficie construida: 560 m2Superficie útil: 373 m2Tamaño de la parce…
$1,98M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Una lujosa villa mediterránea cerca de la sierra de Altea. Esta magnífica villa de estilo me…
$1,75M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Área 635 m²
Le presentamos una lujosa villa de tres plantas en una de las zonas más prestigiosas de la C…
$2,84M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 405 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Altea, esta villa ofrece un entorno privilegiado con vistas …
$3,10M
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