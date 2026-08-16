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Villas en venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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49 propiedades total found
Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Villas nuevas en San Pedro del Pinatar con piscina privadaDiseño moderno y excelente ubicaci…
$614,425
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Villas adosadas de nueva construcción con piscina privada en San Pedro del Pinatar …
$440,848
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Ubicada en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, esta exclusiva colección de 14…
$513,146
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DD CO DEDD CO DE
Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Ubicadas en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, estas viviendas independiente…
$563,884
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Villa 5 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villas Independientes de 4 Dormitorios en Venta con Piscina Privada en San Pedro del Pinatar…
$1,02M
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 133 m²
Nuevas villas de dos familias con piscina privada en San Pedro del PinatarCasas modernas en …
$445,972
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TekceTekce
Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Ubicada en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, esta exclusiva colección de 14…
$513,146
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Modernas villas de nueva construcción con piscina privada en San Pedro del Pinatar Diseño c…
$513,148
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Villas mediterráneas de nueva construcción en San Pedro del Pinatar Exclusiva urban…
$939,644
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Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 159 m²
Villas Exclusivas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en San Pedro del Pinatar Ubicada en S…
$932,054
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Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Villas Modernas de 3 Dormitorios con Piscinas en San Pedro del Pinatar Estas villas contempo…
$442,611
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Contemporary new build villas with private pool in San Pedro del Pinatar Modern design and …
$507,089
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 151 m²
Villas modernas de nueva construcción en venta en San Pedro del Pinatar - cerca de la playa …
$564,262
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villas de lujo de nueva construcción en venta en San Pedro del Pinatar, cerca del Mar Menor …
$1,02M
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Villas mediterráneas de nueva construcción en San Pedro del Pinatar Exclusiva urbanización …
$950,330
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, este chalet independiente ofrec…
$460,101
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Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Número de plantas 2
Moderna y espaciosa villa con piscina privada y azotea, cerca de instalaciones deportivas y …
$553,048
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 151 m²
El icónico proyecto arquitectónico se encuentra cerca del Mar Mediterráneo, cerca del campo …
$564,262
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Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Exquisitas Villas Independientes con 3 Dormitorios en San Pedro del Pinatar, Costa Cálida De…
$525,354
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Ubicadas en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, estas propiedades independient…
$1,03M
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Villas de lujo en San Pedro del Pinatar - Vida moderna en una ubicación privilegiada Vista …
$552,151
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 134 m²
Villas de lujo en San Pedro del Pinatar - vida moderna en el mejor lugarVista general de imp…
$563,216
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Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Increíble villa enorme con una gran terraza en la azotea y una piscina privada ubicada cerca…
$434,866
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 159 m²
Villas de estilo mediterráneo en San Pedro del PinatarComplejo residencial exclusivo de 4 vi…
$943,356
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
En el corazón de San Pedro del Pinatar se encuentra un complejo exclusivo de cuatro villas s…
$939,465
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Villas adosadas de nueva construcción con piscina privada en San Pedro del Pinatar Vivienda…
$445,861
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
En el corazón de San Pedro del Pinatara se encuentra un complejo exclusivo de dos villas mod…
$604,026
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Villas modernas de nueva construcción en venta en San Pedro del Pinatar, cerca de la playa y…
$563,886
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Villas de lujo en San Pedro del Pinatar - Vida moderna en una ubicación privilegiada Vi…
$552,151
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Situated in the charming town of San Pedro del Pinatar, this residential complex offers an e…
$507,089
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