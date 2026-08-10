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Villas en venta en Barcelona, Španjolska

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107 propiedades total found
Villa en Vallromanes, Španjolska
Villa
Vallromanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 540 m²
A sólo 20 km de Barcelona, en una exclusiva zona residencial del prestigioso Vallromanes Gol…
$1,51M
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Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
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Villa en Martorell, Španjolska
Villa
Martorell, Španjolska
Dormitorios 5
Área 460 m²
Casa en la ciudad de Martorel en la provincia de Barcelona. El área total es de 460 metros c…
$936,890
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 6
Área 349 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una villa de esquina única construida en 1996, ubicad…
$1,37M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 119 m²
Descripción del objeto: En el corazón del pintoresco San Javier se encuentra un proyecto res…
$398,464
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 5
Área 360 m²
Descripción del objeto: Esta excepcional casa con una superficie total de 360 m2 (255 m2 de …
$846,022
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Villa en Calella, Španjolska
Villa
Calella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Exclusiva casa en Calella Esta impresionante casa de dos familias, construida en 2006, ofrec…
$741,268
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Villa en Sant Pol de Mar, Španjolska
Villa
Sant Pol de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 641 m²
Una propiedad verdaderamente única donde la privacidad, impresionantes vistas al mar y ubica…
$2,05M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 9
Área 706 m²
Una maravillosa casa de dos plantas, rodeada de un hermoso jardín y con un techo verde (jard…
$3,46M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 7
Área 900 m²
Moderna casa grande situada en la zona de élite de Pedralbes en Barcelona. La propiedad ofre…
$11,70M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 900 m²
Moderna casa grande situada en la zona de élite de Pedralbes en Barcelona. La propiedad ofre…
$10,47M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 214 m²
Casa para la renovación en la zona de élite de Pedralbes con una hermosa vista y una licenci…
$2,11M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 234 m²
Descripción del objeto: Presentamos una de las últimas casas disponibles de este prestigioso…
$710,156
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 93 m²
Descripción del objeto: En la encantadora ciudad de Orihuela, se abre una oportunidad única …
$319,684
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Villa en Teia, Španjolska
Villa
Teia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Situado en una de las zonas residenciales más tranquilas y más buscadas de Teia, esta exclus…
$2,85M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 122 m²
Descripción del objeto: En una zona cerrada y controlada por la seguridad en Roldán, cerca d…
$449,842
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 242 m²
Descripción del objeto: Situado en el encantador pueblo de Orihuela, estas exclusivas villas…
$1,14M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 1 216 m²
En una de las zonas más exclusivas y residenciales de Pedralbes es esta villa de lujo de nue…
$23,47M
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Villa en Vilassar de Dalt, Španjolska
Villa
Vilassar de Dalt, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Esta elegante casa de estilo moderno, situada en una de las mejores zonas de Vilassar de Dal…
$1,51M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Descripción del objeto: En el corazón de la ciudad española de Roldán se encuentra un comple…
$362,956
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 95 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un exclusivo bungalow de cuatro habitaciones con una …
$407,027
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 8
Área 520 m²
Casa en un parque natural en la Costa Garraf cerca de la ciudad de Sitges. La zona única, ro…
$4,58M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 104 m²
Descripción del objeto: Situado en la exclusiva zona de Los Guardianes, este complejo reside…
$398,464
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 102 m²
Descripción del objeto: En el corazón de la Costa Cálida, en la tranquila y prestigiosa zona…
$560,018
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Villa en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 755 m²
Elegante villa mediterránea con vistas al mar y su propio parqueUna residencia premium única…
$7,08M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 220 m²
Descripción del objeto: En la atractiva ubicación de Los Alcázares en la región de Murcia, s…
$640,967
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Villa en Badalona, Španjolska
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Badalona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 314 m²
Una casa en el distrito de Pep Ventura en Badalona en los suburbios de Barcelona. El área to…
$739,375
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Benijófar, este exclusivo comple…
$530,904
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Villa en Bellaterra, Španjolska
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Bellaterra, Španjolska
Dormitorios 7
Área 806 m²
Casa en la ciudad de Cerdanola del Valles en los suburbios de Barcelona. El área total de 80…
$1,52M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Descripción del objeto: Introduciendo una colección exclusiva de 49 viviendas unifamiliares …
$456,692
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Parámetros de las propiedades en Barcelona, Španjolska

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