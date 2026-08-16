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Villas en venta en Canarias, Španjolska

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Santa Cruz de Tenerife
86
Adeje
59
Arona
9
Los Cristianos
4
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89 propiedades total found
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Esta villa independiente de nueva construcción justo frente al mar con las vistas de ensueño…
$2,08M
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Villa en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Villa
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Nos complace ofrecer a la venta una villa única rodeada de jardines y en primera línea del m…
$3,43M
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 545 m²
Villa de esquina moderna situada en una de las mejores residencias de la ciudad de Los Crist…
$1,03M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en El Sauzal, Španjolska
Villa
El Sauzal, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 780 m²
Se pone a la venta una villa exclusiva en El Sausal, una de las zonas más prestigiosas del n…
$3,20M
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
En una de las zonas residenciales más exclusivas y tranquilas de Chayofa, a pocos minutos de…
$922,513
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Villa en Santa Ursula, Španjolska
Villa
Santa Ursula, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Exclusiva villa independiente con vistas al océano en Santa Úrsula (zona Cuesta de la Villa)…
$660,016
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Villas de lujo – corales residences | tenerife En una de las zonas más exclusivas y demanda…
$2,56M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Nos complace ofrecer en venta esta bonita casa situada en la zona tranquila de Costa Adeje –…
$633,444
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
No busques mas! Es un lugar ideal para vivir o disfrutar de tus vacaciones en Tenerife: una…
$1,88M
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Exclusiva villa Premium en venta, situada en una de las zonas más prestigiosas del sur de Te…
Precio en demanda
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Villa en Canarias, Španjolska
Villa
Canarias, Španjolska
Уникальная вилла архитектора, сказочно расположенная непосредственно на северном берегу Тене…
Precio en demanda
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 140 m²
Se vende una propiedad exclusiva con la opción de adquirir las acciones de la empresa y mant…
$1,74M
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Villa en Garachico, Španjolska
Villa
Garachico, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 95 m²
Descubra esta finca pintoresca con una grande casa y huerto frutal en la costa norte de Gara…
$756,050
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villa separada situada en el complejo residencial de Las Mimosas en Torviscas Alto. En la pl…
$402,369
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 253 m²
En venta hay una villa separada ubicada en el área del Valle San Lorenzo, municipio de Arona…
$688,109
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Villa en Granadilla de Abona, Španjolska
Villa
Granadilla de Abona, Španjolska
Terreno rústico con infraestructuras agrícolas en Granadilla de Abona. Excelente oportunidad…
$377,517
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Villa en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Villa
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Magnífica villa con su propia piscina y jardín. Situado en la costa sur de Tenerife en Golf …
Precio en demanda
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
Modern villa with pool, garden and ocean views in Madroñal Layout
$4,19M
VAT
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Villa en Santiago del Teide, Španjolska
Villa
Santiago del Teide, Španjolska
Bienvenidos a esta magnífica villa situada en un pintoresco rincón de Tenerife, en la presti…
Precio en demanda
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Exclusiva villa pareada con vistas al mar en Playa Paraíso – Tenerife Sur VYM Canarias prese…
$1,57M
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Villa en El Bebedero, Španjolska
Villa
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
En venta hay una villa de lujo con impresionantes vistas del océano y el volcán Teide ubicad…
$583,143
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool
$2,19M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Nos complace presentar una villa exclusiva en Siam Gardens, un lujoso complejo situado en la…
$2,85M
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Se vende villa de dos pisos en la zona de Roque del Conde, Costa Adeje . La villa tiene una …
$874,715
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Villa en Puerto de la Cruz, Španjolska
Villa
Puerto de la Cruz, Španjolska
Área 699 m²
Venta de una hermosa villa con vistas panorámicas al mar. Ideal para aquellos que buscan una…
Precio en demanda
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Exclusivo Bungalow en el Complejo 5★ Royal Hideaway Corales Villas, Costa Adeje, Tenerife De…
$1,28M
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Villa en El Cantillo, Španjolska
Villa
El Cantillo, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Un sueño de casa. Lista para entrar. Con las vistas impresionantes. Villa en Tacoronte. Prim…
$1,38M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Nos complace ofrecer a la venta esta magnífica inversión por debajo del precio de mercado en…
$518,911
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Villa de moda de tres pisos en venta en Los Christianos.  El área total es de 335m2, incluye…
$670,615
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Se vende villa ubicada en la zona de élite de El Madroñal, Costa Adeje. La villa está comple…
$927,198
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Parámetros de las propiedades en Canarias, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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