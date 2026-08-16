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Villas en venta en Guardamar del Segura, Španjolska

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7 propiedades total found
Villa en Guardamar del Segura, Španjolska
Villa
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 6
Área 450 m²
Esta es una gran mansión de 6 dormitorios de lujo, recientemente renovado, en venta cerca de…
$1,05M
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Villa en Guardamar del Segura, Španjolska
Villa
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Chalet independiente de 3 dormitorios con jardín y piscina en Guardamar del Segura. Chalet i…
$674,321
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Villa en Guardamar del Segura, Španjolska
Villa
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 4
Área 100 m²
Situado muy cerca del centro de la ciudad de Guardamar, esta encantadora casa adosada con 4 …
$291,244
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Villa en Guardamar del Segura, Španjolska
Villa
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
$447,840
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Villa en Guardamar del Segura, Španjolska
Villa
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Esta fantástica villa independiente de estilo rústico se encuentra ubicada en Rojales, Ciuda…
$1,09M
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Villa en Guardamar del Segura, Španjolska
Villa
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Modernas villas de 3 dormitorios en El Raso Para las personas que valoran la comodidad y la …
$464,684
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TekceTekce
Villa en Guardamar del Segura, Španjolska
Villa
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Maravilloso adosado ubicado en una localización privilegiada, en una tranquila urbanización …
$239,900
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