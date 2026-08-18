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Villas en venta en Javea, Španjolska

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70 propiedades total found
Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Villa de nueva construcción estilo Ibiza con características de lujo en Jávea Exclu…
$2,37M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 165 m²
Esta villa reformada en Javea ofrece 150 m2 de espacio habitable en una parcela de 1000 m2. …
$715,980
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 210 m²
Moderna villa nueva junto al mar en JaveaVida mediterránea exclusiva en JaveaDescubre esta i…
$1,68M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 245 m²
Hermosa villa con vistas al mar y vistas panorámicas en una zona residencial muy tranquila.E…
$796,169
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 468 m²
Moderna villa nueva con lujosas comodidades en JaveaModerno Mediterráneo Vida en la Costa Bl…
$2,58M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 677 m²
Situado en la prestigiosa zona de Granadella en Javea, esta villa de lujo es un verdadero hi…
$5,31M
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TekceTekce
Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 217 m²
La villa en Javea, lista para la renovación, se encuentra en una zona estratégicamente venta…
$721,707
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
New luxury villa in Javea (Jávea/Xàbia) – Portixol areaModern style • Panoramic sea view • P…
Precio en demanda
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Villa en Javea, Španjolska
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Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Villa de nueva construcción estilo Ibiza con características de lujo en JáveaExclusivo diseñ…
$2,37M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa de lujo estilo Ibiza con vistas panorámicas en Las Laderas, Jávea Exclusiva villa con…
$2,64M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 5
Área 410 m²
Bienvenido a tu villa de ensueño en Balcón al Mar, Jávea! Situado en el punto más alto de la…
$2,16M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Moderna villa de nueva construcción cerca del mar en Jávea Vida mediterránea exclus…
$1,68M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 300 m²
Situado en la hermosa ciudad de Javea, esta exclusiva villa ofrece un entorno privilegiado p…
$2,64M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 300 m²
Villa de lujo estilo Ibiza con vistas panorámicas en Las Laderas, JaveaExclusiva villa moder…
$2,64M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 200 m²
Descubra esta villa luminosa y moderna en Javea, a poca distancia de la playa y todas las co…
$1,36M
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Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 152 m²
Presentamos la Villa "Deluxe Round", cuidadosamente terminada en abril de 2009, ubicada en e…
$859,175
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Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 180 m²
Descubra esta exclusiva casa de nueva construcción, diseñada para proporcionar la máxima pri…
$970,342
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Javea, Španjolska
Dormitorios 5
Área 525 m²
Aumente su nivel de vida en esta impresionante obra maestra de 525 metros cuadrados donde el…
$2,74M
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Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 245 m²
Construido en 1983, esta villa ofrece vistas al mar, un amplio jardín y una piscina privada.…
$796,169
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
VILLA ISEO – Lujo, Emociones y Premium Class InvestmentCosta Blanca Vista panorámica del mar…
$2,27M
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Dormitorios 4
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Área 468 m²
Villa moderna de nueva construcción con características de lujo en Jávea Vida mediterránea …
$2,58M
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Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 332 m²
Villa impresionante con vistas al mar en Peevera, Javea. Descubra una villa moderna en la tr…
$1,60M
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Villa en Javea, Španjolska
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Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa de lujo estilo Ibiza con vistas panorámicas en Las Laderas, Jávea Exclusiva v…
$2,61M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 200 m²
Situado en la encantadora ciudad de Javea, esta exclusiva villa ofrece la combinación perfec…
$1,89M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 283 m²
Esta villa excepcional, situada en la prestigiosa zona residencial de Monte Olimpo, combina …
$1,75M
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Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 440 m²
Situado en una amplia parcela privada, esta elegante villa moderna se encuentra en una prest…
$1,65M
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Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 6
Área 350 m²
Presentamos a su atención una hermosa villa de estilo tradicional en Porticola, a pocos paso…
$1,09M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 5
Área 521 m²
Descubra la esencia del lujo moderno en Villa High, una impresionante residencia situada en …
$2,86M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 189 m²
Listo para establecer en una villa de estilo mediterráneo en Javea con una piscina privada y…
$1,61M
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Villa en Javea, Španjolska
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Javea, Španjolska
Dormitorios 4
Área 468 m²
Situado en el encantador pueblo de Javea, esta exclusiva villa ofrece un entorno privilegiad…
$2,58M
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