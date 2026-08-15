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Villas en venta en Gerona, Španjolska

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Lloret de Mar
37
Blanes
33
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
22
Platja dAro
18
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152 propiedades total found
Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Hermosa casa de una planta con vistas al mar en la urbanización de Cala Caneias en Lloret de…
$1,04M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 476 m²
$2,94M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
$1,43M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 408 m²
Casa con licencia turística, completamente reformada en la urbanización de Rock Gross, Llore…
$975,587
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
¡El comercio es posible!Casa en venta, con una superficie de 348 m2, construida en 2001, en …
$904,998
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 397 m²
Exclusiva casa con licencia turística en Cala San Francesque – Blanes.En una de las zonas re…
$1,63M
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TekceTekce
Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 190 m²
Amplia y luminosa casa de dos familias en MontferrandEn la planta baja: salón, baño, gran co…
$564,884
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Villa en Serrabrava, Španjolska
Villa
Serrabrava, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Lloret de Mar - Serra Brava en la Costa Brava. …
$1,85M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Casa con licencia turística en la ciudad de Blanes.Esta casa de 120 m2, situada a solo 150 m…
$580,850
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Hermosa villa con vistas al mar y licencia turística. Esta magnífica villa de nueva constru…
$1,69M
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Villa 5 habitaciones en Peralada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Peralada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Descubre esta espectacular Chalet de nueva construcción situada en el exclusivo campo de gol…
Precio en demanda
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Villa en Castell dAro, Španjolska
Villa
Castell dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Área 1 900 m²
Mansión de lujo cerca de las playas de Sa Conca y San Pablo - S'Agaro, Costa Brava Una finca…
$11,62M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Las casas al comienzo de la construcción a un precio especial sólo en la etapa inicial puede…
$1,01M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 932 m²
Villa reformada con vistas al mar en una de las zonas más exclusivas de la Costa Brava, a so…
$2,14M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 597 m²
Diseño, naturaleza y vistas al mar: una perla en Ayguablava!En una de las zonas más privileg…
$4,06M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Villa con vistas panorámicas al mar y a las montañas, en la prestigiosa urbanización Mas Nou…
$1,13M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 440 m²
Lujo y nueva casa de estilo clásico en la urbanización elite de La Mongoda en Lloret de Mar …
$2,66M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 7
La casa con impresionantes vistas del mar y las montañas, situada en una de las mejores zona…
$1,10M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Casa familiar en Lloret Residence con una gran parcela de terreno y piscina privada. Descub…
$487,914
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Elegante casa unifamiliar en la exclusiva zona de Cala San Francesque en Blanes, una de las …
$1,10M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 507 m²
Descubre esta magnífica residencia ubicada en el prestigioso Cala Sant Francesque distrito d…
$2,26M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Una oportunidad única en la Costa Brava.Una encantadora casa en venta en Cala Cañelles, Llor…
$990,863
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una casa unifamiliar con dos apartamentos totalmente independientes en Mas Bael es una gran …
$486,128
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 351 m²
Casa con magníficas vistas al mar en la ciudad de Tossa de Mar. La casa se encuentra en una …
$1,83M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
$990,863
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Villa en Sant Hilari Sacalm, Španjolska
Villa
Sant Hilari Sacalm, Španjolska
Dormitorios 6
Área 417 m²
Manor y dependencias en una parcela de 4.207 m2. Encantadora Finca en venta, que consta de l…
$1,23M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Villa elite con vistas panorámicas al mar en la prestigiosa zona de Lloret de MarOferta únic…
$6,94M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
$1,52M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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Parámetros de las propiedades en Gerona, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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