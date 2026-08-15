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Villas en venta en Región de Murcia, Španjolska

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Murcia
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
122
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
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San Pedro del Pinatar, Španjolska
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Villa en Abanilla, Španjolska
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Abanilla, Španjolska
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
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Villas de estilo mediterráneo en San Pedro del PinatarComplejo residencial exclusivo de 4 vi…
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DD CO DEDD CO DE
Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Villa en Cartagena, Španjolska
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Cartagena, Španjolska
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
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San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
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Villa en Murcia, Španjolska
Villa
Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Villa en Murcia, Španjolska
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Área 140 m²
Descubra una colección única de 20 elegantes villas independientes en el exclusivo Peraleja …
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Villa en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 308 m²
Ubicada en la encantadora zona de Santa Rosalía, esta exclusiva colección de 16 viviendas in…
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
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Área 101 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Los Alcázares, esta exclusiva colección de 9 vivienda…
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Villa en Murcia, Španjolska
Villa
Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
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Villa en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Área 90 m²
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Villa en Jumilla, Španjolska
Villa
Jumilla, Španjolska
Dormitorios 3
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Descubra esta exclusiva villa nueva situada en una gran parcela de 5.000 m2 en Jumilla, una …
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Villa en San Javier, Španjolska
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN SAN JAVIER Residencial de obra nueva de villas en San Javier a 2.5 …
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Villa en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
VILLAS PAREADAS DE OBRA NUEVA EN ROLDAN Complejo de lujo de nueva construcción de vill…
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Villas y bungalows exclusivos en Costa Calida - diseño, comodidad y ubicación privilegiadaUn…
$503,479
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Villa en Murcia, Španjolska
Villa
Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Residencial de obra nueva de bonita…
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 4
Área 252 m²
$807,382
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Villa en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Exclusivas villas en primera línea de golf en Hacienda del Álamo, Costa Cálida Modernas vil…
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Villa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
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Dormitorios 3
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Villas independientes de 2 dormitorios con piscina en Fuente Álamo Estas villas se encuentra…
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Villa en Fortuna, Španjolska
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Fortuna, Španjolska
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Villa de estilo Ibiza en un tranquilo pueblo españolExclusivo edificio nuevo en una parcela …
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Villa en Torre-Pacheco, Španjolska
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Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
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Área 101 m²
Villas independientes de nueva construcción con piscina privada y solárium en Roldán, Torre-…
$438,136
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Villa 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
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Alhama de Murcia, Španjolska
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Villa 6 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
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Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 6
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Área 292 m²
Moderna villa premium con piscina, amplias terrazas, jardín y garaje junto a un exclusivo ca…
$549,799
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
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Villas de lujo en Los AlcazaresDescubre la clase superior de la vida mediterránea con este e…
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Villa en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
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Villa en Torre-Pacheco, Španjolska
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Dormitorios 3
Área 88 m²
$305,945
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Villa en Murcia, Španjolska
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Área 213 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Residencial de obra nueva de bonita…
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Villa en Calasparra, Španjolska
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Calasparra, Španjolska
Dormitorios 3
Área 115 m²
$413,831
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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

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