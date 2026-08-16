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Villas en venta en La Nucía, Španjolska

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71 propiedad total found
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Exclusiva villa de lujo con gran parcela, piscina privada y diseño artístico único Esta esp…
$1,88M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Nueva Promoción de 7 Chalets en La Nucía Descubra estas impresionantes villas de nueva …
$681,947
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Villa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con vistas panorámicas al mar en La Nucía, Alicante Ubicadas con graci…
$698,860
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 351 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta villa ofrece un entorno privilegiado c…
$1,53M
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Villa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 322 m²
Piso 4/4
Elegantes villas con piscina privada y terrazas en la azotea en La Nucia Alicante Ubicadas e…
$1,25M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Área 160 m²
Villa en la zona de La Nucia Convent De Les Montjes, 160 m de superficie, 30 m2 de terraza, …
$610,278
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LDV InvestLDV Invest
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Aquí tenemos una Villa de dos plantas en La Nucia. La casa en sí está dividida en do…
$501,365
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Ubicadas en la encantadora localidad de La Nucia, estas exclusivas villas ofrecen un estilo …
$1,26M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Vivienda nueva a precio inmejorable. Construida con materiales y acabados de primera calidad…
$691,882
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Área 185 m²
Villas exclusivas con piscina privada y garaje en La NuciaDescubra este lujoso complejo resi…
$697,125
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 8 viviendas ind…
$749,539
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 237 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucía, esta exclusiva villa ofrece un entorno priv…
$1,96M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Área 252 m²
Chalet independiente con amplio salón, cuatro dormitorios, cocina con galería, Terraza 20 m2…
$627,882
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Villa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Villas de Lujo Independientes de 3 Dormitorios con Piscinas Privadas en La Nucia, Costa Blan…
$674,679
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Villa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 512 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa de grandes dimensiones con terraza en la azotea, piscina comunitaria, pista …
$676,158
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 318 m²
Una oportunidad ideal para quienes buscan una propiedad con proyección y un alto potencial d…
$552,246
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 6
Área 380 m²
La parcela es de 1000 m2, construida 380 m2, superficie útil es de 290 m2. Este chalet tiene…
$681,525
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Exclusivas villas de nueva construcción con piscina privada en La Nucía, cerca de Benidorm …
$1,27M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Esta chalet se encuentra en La Nucia con calidades excepcionales. La casa principal …
$979,410
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Increíble chalet con muchos espacios ubicada en una zona tranquila de La Nucia. Esta…
$1,17M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Comunidad de tres casas, solo queda una a la venta. La casa se distribuye en tres plantas. E…
$443,402
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Preciosa casa de tres plantas en una zona tranquila de La Nucia. La planta principal dispone…
$523,422
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Área 215 m²
Esta villa se encuentra en la parte baja de La Nusia, más cercana a Benidorm. Construido en …
$798,056
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Una hermosa villa ubicada en La Nucia. Esta villa, parcialmente renovada en 2023, se enc…
$577,152
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 263 m²
Estupendo chalet en venta ubicada en una zona tranquila de La Nucía a sólo unos minutos en c…
$670,430
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Este residencial de 185 viviendas se sitúa en las colina de polop y ofrece viviendas unifami…
$560,930
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Una impresionante villa ubicada en La Nucia. Con una ubicación ideal en una zona tranqui…
$686,753
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Nuevo complejo de 7 villas en La NusiaDescubre estas impresionantes villas nuevas en La Nuci…
$687,043
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Un chalet muy bonito en La Nucia. Este chalet está situada en la urbanización Be…
$460,556
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Villa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 379 m²
Increíble villa con terraza solarium, piscina comunitaria, pista de pádel e increíbles vista…
$526,617
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