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Villas en venta en Galicia, Španjolska

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Lugo
189
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191 propiedad total found
Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Dúplex en Williamartine, Orihuela Costa. Salón, cocina americana, 3 dormitorios, 3 baños, te…
$290,362
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Casa con impresionantes vistas al mar y las montañas, situada en una de las mejores zonas de…
$1,10M
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Villa en el complejo Abedul, San Pedro del Pinatar. Salón, cocina americana totalmente equip…
$300,935
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Villa en Benijofar
$282,228
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 194 m²
Este nuevo proyecto consta de casas individuales de 150 m2, en parcelas de terreno de 500 m2…
$928,367
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Villa de 2 plantas en Cabo Roig, la costa de Orihuela Costa. 5 dormitorios, 3 baños, un gran…
$928,367
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Villa en Benijofar, Costa Blanca. Salón, cocina abierta, 3 dormitorios, 3 baños, terraza, so…
$290,362
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Villa en Pilar de la Horadada, Alicante. Salón, cocina americana, 3 dormitorios con armarios…
$323,011
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Villa de lujo de 2 plantas en la ciudad de Cabo Roig, la costa de Orihuela Costa, a sólo 300…
$1,45M
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 252 m²
Villa en Ciudad Quesada, Rojales. Gran salón, cocina, 3 dormitorios, 4 baños, terraza 18 m2.…
$575,146
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
La Zenia es considerada una de las zonas más elite de la Costa Blanca, cerca de zonas tan fa…
$325,219
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Villa en Torrevieja. Salón, cocina americana, 4 dormitorios, 3 baños, terraza, solarium. La …
$546,098
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 426 m²
Villa en Moraira
$1,68M
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Villa en Corcubion, Španjolska
Villa
Corcubion, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 375 m²
Impresionante castillo con las vistas al mar en la zona La Coruña. Fue construido en 1751 en…
$3,50M
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Villa de 2 plantas en Santiago de La Ribera, Mar Menor, Murcia. Salón, cocina americana, 3 d…
$382,269
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Villa de 2 plantas en Los Alcazares, Mar Menor. Salón, cocina americana, 3 dormitorios, 2 ba…
$288,154
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Villa en Moraira, provincia de Alicante. Salón, cocina americana totalmente equipada, 5 dorm…
$1,45M
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Villa en Finestrat. Salón, cocina americana, 3 dormitorios con armarios empotrados, 3 baños …
$575,146
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 326 m²
Villa de 3 plantas en la ciudad de Finestrat, cerca de Benidorm. Salón, cocina americana, 3 …
$1,15M
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Villa en San Miguel de Salinas
$319,526
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 442 m²
Villa en Moraira, provincia de Alicante. Salón, cocina totalmente equipada, 4 dormitorios, 2…
$1,68M
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Villa en Moraira, provincia de Alicante. Salón, cocina totalmente equipada, 4 dormitorios, 4…
$1,05M
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 157 m²
Villa en urbanización Deesa de Campoamor, Orihuela Costa. Salón, cocina americana totalmente…
$777,319
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Villa en Torrevieja. Salón, cocina americana, 3 dormitorios, 2 baños, terraza, solarium. La …
$528,670
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Villa en Torrevieja. Salón, cocina americana, 4 dormitorios, 3 baños, terraza, solarium. La …
$528,670
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa en Finestrat. Salón, cocina americana, 3 dormitorios, 3 baños, terraza 75 m2. La super…
$795,909
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Villa en La Mata. Salón, cocina americana, 4 dormitorios, 4 baños, terraza, solarium. La sup…
$1,02M
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Villa de lujo en estilo de país construida sobre una parcela de 810 metros cuadrados. tiene …
$458,955
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Villa en la urbanización de Sierra Cortina, Finestrat. Salón, cocina americana, 4 dormitorio…
$883,052
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Villa en Santiago de la Ribera. Se vuelve sureste. El salón se combina con un comedor, una c…
$987,624
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Parámetros de las propiedades en Galicia, Španjolska

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