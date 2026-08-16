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Villas en venta en Adeje, Španjolska

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59 propiedades total found
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Esta villa independiente de nueva construcción justo frente al mar con las vistas de ensueño…
$2,08M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Villas de lujo – corales residences | tenerife En una de las zonas más exclusivas y demanda…
$2,56M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Nos complace ofrecer en venta esta bonita casa situada en la zona tranquila de Costa Adeje –…
$633,444
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
No busques mas! Es un lugar ideal para vivir o disfrutar de tus vacaciones en Tenerife: una…
$1,88M
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Exclusiva villa Premium en venta, situada en una de las zonas más prestigiosas del sur de Te…
Precio en demanda
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villa separada situada en el complejo residencial de Las Mimosas en Torviscas Alto. En la pl…
$402,369
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TekceTekce
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
Modern villa with pool, garden and ocean views in Madroñal Layout
$4,19M
VAT
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Exclusiva villa pareada con vistas al mar en Playa Paraíso – Tenerife Sur VYM Canarias prese…
$1,57M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool
$2,19M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Nos complace presentar una villa exclusiva en Siam Gardens, un lujoso complejo situado en la…
$2,85M
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Se vende villa de dos pisos en la zona de Roque del Conde, Costa Adeje . La villa tiene una …
$874,715
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Exclusivo Bungalow en el Complejo 5★ Royal Hideaway Corales Villas, Costa Adeje, Tenerife De…
$1,28M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Nos complace ofrecer a la venta esta magnífica inversión por debajo del precio de mercado en…
$518,911
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Se vende villa ubicada en la zona de élite de El Madroñal, Costa Adeje. La villa está comple…
$927,198
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Nos complace presentar las últimas villas disponibles a la venta en Siam Gardens, un complej…
$2,62M
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
En venta hay una villa con una superficie habitable de 260 m2, la superficie de la terraza e…
$810,569
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta villa situada en La Caleta, a 3 pasos del océano y a 10 minutos de la mejor playa de P…
$991,344
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Lujosa villa moderna de 3 dormitorios con vistas panorámicas al océano, La Gomera y el Teide…
$2,12M
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Villa AQUAstar - minimalista y estética, cerca del cielo estrellado, gran vista al mar, Tene…
$2,66M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
En venta hay una villa adyacente en la parte sur de la isla de Tenerife, construida en 2008.…
$851,389
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 135 m²
En venta hay una hermosa villa con una gran piscina climatizada y vistas al océano. La vi…
$1,04M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Villa independiente de dos plantas, situada en la prestigiosa zona de República de Panamá, e…
$1,42M
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 119 m²
Nos complace ofrecer esta hermosa villa adosada en venta situada en San Eugenio Alto en el c…
$1,15M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Продается современная вилла на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje. Город распо…
Precio en demanda
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Venta de una hermosa villa con 5 dormitorios en la prestigiosa zona de Costa Adeje. Situado …
Precio en demanda
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Ofrecemos una villa situada en la parcela más grande, ubicada en el centro de un complejo de…
$4,10M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Se vende una nueva villa moderna en el sur de la isla de Tenerife, ubicada en la ciudad de C…
$670,615
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Villa exclusiva en venta en Madroñal de Fañabé, Adeje VYM Canarias presenta esta magnífica …
$3,02M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Royal villas – corales residences | tenerife En una de las zonas más exclusivas y demandada…
$4,07M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool
$1,85M
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