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Villas en venta en Rojales, Španjolska

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225 propiedades total found
Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Ubicada en la prestigiosa Ciudad Quesada, esta exclusiva vivienda independiente ofrece un en…
$935,662
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 248 m²
Ubicada en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, esta propiedad independiente ofrece un ent…
$939,990
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Ubicada en la prestigiosa área de Ciudad Quesada, esta propiedad independiente ofrece una ex…
$921,813
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
VILLA DE DISEÑO CON TODOS LOS LUJOS Villa independiente de 3 dormitorios, 3 baños, con una…
$742,451
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Disfrute del estilo de vida mediterráneo en esta hermosa casa adosada con impresionantes vis…
$332,025
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 433 m²
PRECIOSA GRAN VILLA CON VISTAS AL CAMPO DE GOLF “LA MARQUESA”! Esa preciosa villa, sit…
$693,756
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Ubicada en la encantadora Ciudad Quesada, esta exclusiva colección de 8 adosados ofrece un e…
$518,335
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 115 m²
Villas exclusivas en Ciudad Quesada - diseño, comodidad y ubicación privilegiadaResidencias …
$896,825
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
$941,544
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Área 250 m²
En el corazón de Ciudad Quesada, con vistas panorámicas al campo de golf de La Marquesa, son…
$1,08M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Ubicado en la encantadora Ciudad Quesada, este exclusivo conjunto residencial ofrece 18 vivi…
$656,135
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Villa de lujo en primera línea del campo de Golf Cuenta con ascensor en todas las plantas…
$1,01M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Descripción del objeto: En la encantadora Ciudad Quesada de la Costa Blanca, un exclusivo co…
$390,472
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 900 m²
Esta espaciosa villa con 3 dormitorios y 2 baños se encuentra en una parcela de 900 m2 en el…
$622,014
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 284 m²
Situado en el corazón de Ciudad Quesada, una de las zonas más buscadas de la Costa Blanca, e…
$1,22M
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Villa 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Número de plantas 2
Preciosas villas independientes de 3 dormitorios en Ciudad Quesada Alicante Un una ubicación…
$741,617
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Villa 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Villas Unifamiliares Modernas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Ciudad Quesada Situada…
$647,157
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Descubra la armonía perfecta entre lujo y confort con  exclusivas villas de 3 dormitorios y …
$688,423
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Exclusiva vida mediterránea en Lo Marabú, Ciudad Quesada Ubicación privilegiada con nat…
$627,346
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Villa es una elegante y moderna casa unifamiliar diseñada para quienes buscan una vivienda e…
$1,00M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
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Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 284 m²
New Villa in Rojales – Contemporary Design and Excellent Location Discover this stunning ne…
$1,22M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 302 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Ciudad Quesada, esta propiedad independiente ofrece un entor…
$982,472
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Villa 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 1
Exquisitas villas aisladas de 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas naturales en Rojal…
$1,17M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Villas de nueva construcción en venta en Benijófar, cerca de Ciudad Quesada Ubicación privi…
$757,781
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Exclusivas Villas de Obra Nueva en Ciudad Quesada – Diseño, Confort y Ubicación Privilegiada…
$887,740
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 178 m²
Un exclusivo complejo de villas modernas se encuentra en el corazón de Lo Marabu, en la popu…
$637,774
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 198 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of five detached houses o…
$753,944
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Rojales, esta exclusiva colección de 7 viviendas inde…
$610,009
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 174 m²
En una de las zonas más buscadas de la Costa Blanca es esta impresionante villa independient…
$892,833
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Ubicadas en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, estas exclusivas villas ofrecen un entorn…
$1,83M
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