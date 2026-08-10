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Propiedades residenciales en venta en Peloponnese Region, Grecia

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
226
Municipal Unit of Loutraki Perachora
225
Municipality of Corinth
104
Municipal Unit of Corinth
64
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579 propiedades total found
Apartamento en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Área 42 m²
Apartamento en venta con una superficie de 42 metros cuadrados en la península Peloponesa. E…
$148,755
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Apartamento 2 habitaciones en Loutraki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Situado en una de las zonas más deseables de Loutraki, a solo 230 metros de la playa, este l…
$86,292
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Golfo Sarónico, en el prestigioso enclave costero…
$692,573
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 58 m²
Venta zona adosada de 58 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentr…
$172,970
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Apartamento en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Área 50 m²
Apartamento en venta con una superficie de 50 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - He…
$80,720
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la península Peloponesa. El sótano const…
$979,135
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Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 52 m²
Apartamento en venta de 52 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$192,574
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Apartamento en Vrachati, Grecia
Apartamento
Vrachati, Grecia
Área 75 m²
Apartamento en venta de 75 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El apartamento está si…
$201,799
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Adosado Adosado en Peloponnese Region, Grecia
Adosado Adosado
Peloponnese Region, Grecia
Área 240 m²
Venta adosada de 240 metros cuadrados en la Península Peloponesa en construcción. El adosado…
$553,506
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$366,020
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$301,081
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Casa grande 5 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa grande 5 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
- Isthmia- Casa 200 m2- Parcela 1080 m2- ¿Qué? Dentro del plan- ¿Qué? Saldo de construcción …
$578,535
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
En venta se encuentra un excepcional apartamento de 111 metros cuadrados, situado en un edif…
$373,963
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 470 m²
Elegante villa de tres niveles con dos entradas independientes que garantizan comodidad, fun…
$1,48M
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Apartamento 2 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la séptim…
$253,852
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Casa de campo 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$224,335
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Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta en construcción apartamento de 95 metros cuadrados en Loutraki. El apartamento está si…
$749,750
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Área 350 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$944,567
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Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 348 m²
Venta en construcción villa de 348 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La …
$2,60M
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Dormitorios 3
Área 500 m²
Introducción: Descubre la tranquilidad y el lujo en este complejo único de tres villas autón…
$1,77M
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Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/5
¡Descubre tu nuevo hogar!Si usted está buscando un apartamento que se convertirá en su resid…
$212,334
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Casa de campo 4 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$495,898
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Apartamento 1 habitacion en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Loutraki near the center, furnished apartment of 50 sq m is for sale. The apartment is in an…
$151,497
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Apartamento 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Bajo construcción, apartamento de 96 metros cuadrados. está disponible para la venta en una …
$363,652
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
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Nº de cuartos de baño 3
Área 2 720 m²
Número de plantas 2
🏡 Villa en Grecia para Golden Visa Moderna villa ecológica con vistas al mar en la presti…
$1,00M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta en construcción maisonette de 84 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene …
$247,949
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Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 53 m²
Venta apartamento de 53 metros cuadrados en Loutraki. El apartamento está situado en la 4a p…
$318,791
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Casa de campo 4 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
En Venta -- Residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Dormitorios, 1 Baños, 1 WC,…
$314,649
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Un excelente apartamento esquina de 108 metros cuadrados está en venta, situado en una plant…
$327,217
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Casa de campo 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 376 m²
Se vende casa de 3 plantas de 376 metros cuadrados en Loutraki. El semisótano consta de una …
$791,075
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Tipos de propiedades en Peloponnese Region

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Peloponnese Region, Grecia

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