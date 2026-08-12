Programas de inmigración en Grecia

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Permiso de residencia
Permiso de residencia en Grecia
Permiso de residencia en Grecia
Grecia Grecia
de
$5,702
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 2 meses
El programa Griego Digital Nomad Visa está diseñado para ciudadanos no europeos que trabajan a distancia para una empresa extranjera o realizan su propio negocio en línea fuera de Grecia.El programa le permite vivir legalmente en Grecia, viajar a los países de Schengen y disfrutar del modo d…
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Invest Cafe
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Permiso de residencia
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Grecia Grecia
de
$7,421
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 2 meses
Obtenga un permiso de residencia europeo mediante inversión en bienes raíces en Grecia. INVEST CAFE acompaña a clientes en cada etapa: selección del objeto, verificación legal, registro de la transacción, obtención de una Visa de Oro, apertura de una cuenta bancaria, soporte fiscal y gest…
Agencia
Invest Cafe
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Permiso de residencia
Permiso de residencia en Grecia
Permiso de residencia en Grecia
Grecia Grecia
de
$291,563
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 3 meses
El Programa de Visas de Oro Inversión mínima en inmuebles residenciales o comerciales a partir de 250.000 euros, después de la compra, se puede alquilar y ganar ingresos. Un permiso de residencia en Grecia le permite visitar más de 187 países de la UE sin visado. Después de 5 años, …
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Consulting VP Park SRL
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