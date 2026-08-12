Hoteles en venta en Grecia

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Atenas
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Macedonia and Thrace
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Municipio de Casandra
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Unidad Municipal de Palene
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419 propiedades total found
Hotel 1 600 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 600 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 600 m²
Venta hotel de 1600 metros cuadrados en Zante. El hotel tiene un nivel. Hay: paneles solare…
$3,01M
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Hotel 1 000 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 000 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 000 m²
Sugirió para la venta una unidad hotelera de 23 habitaciones en Hersonissos, Creta. Total de…
$3,78M
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Hotel 1 000 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 000 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 000 m²
En venta, un hotel de 1000 metros cuadrados situado en el suroeste, en la zona de Agios Geor…
$2,89M
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TekceTekce
Hotel 300 m² en Dassia, Grecia
Hotel 300 m²
Dassia, Grecia
Área 300 m²
Habitaciones para la venta en el pintoresco pueblo en el norte de Corfu! Esta propiedad fren…
Precio en demanda
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Hotel 360 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 360 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 360 m²
En venta un edificio de 360 metros cuadrados construido en una parcela de 2500 metros cuadra…
$2,51M
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Hotel 600 m² en Nea Skioni, Grecia
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecia
Área 600 m²
Se vende un acogedor mini hotel - a orillas del mar Egeo. El hotel consta de pisos 3, el núm…
$4,13M
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Hotel 380 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 380 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 380 m²
Se vende un edificio de 380 metros cuadrados en la península de Kassandra. El edificio de tr…
$826,496
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Hotel 1 100 m² en Epano Elounda, Grecia
Hotel 1 100 m²
Epano Elounda, Grecia
Área 1 100 m²
Se vende complejo hotelero "Aparthotel" con una superficie total de 1100 metros cuadrados en…
$5,04M
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Hotel 420 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 420 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 420 m²
🏨 Hotel frente al mar en venta – Neos Marmaras, Halkidiki Hotel de lujo de 420 metros cuadra…
Precio en demanda
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Hotel 1 200 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 200 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 200 m²
Se vende hotel de 1200 metros cuadrados en la isla de Corfú. El hotel tiene un nivel. Hay ai…
$2,66M
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Hotel en Potos, Grecia
Hotel
Potos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11377 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 275.000 . Esta 120.00 metr…
$323,085
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Hotel 430 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 430 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 430 m²
Se vende hotel con una superficie total de 350 metros cuadrados. En el popular pueblo turíst…
Precio en demanda
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Hotel 360 m² en Loutra, Grecia
Hotel 360 m²
Loutra, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 360 m²
Código de propiedad: HPS4521 - Hotel FOR SALE in for € 650.000 . Este hotel amueblado de 360…
$748,054
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Hotel 3 000 m² en Municipality of Festos, Grecia
Hotel 3 000 m²
Municipality of Festos, Grecia
Área 3 000 m²
Se vende un hotel de 3.000 metros cuadrados ubicado en la isla de Creta. El hotel tiene capa…
$7,67M
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Hotel 700 m² en Kalyves Polygyrou, Grecia
Hotel 700 m²
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 14
Área 700 m²
Código de propiedad: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou por € 2.000.000…
$2,30M
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Hotel 648 m² en Makrygialos, Grecia
Hotel 648 m²
Makrygialos, Grecia
Área 648 m²
Venta hotel de 648 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Una vist…
$826,496
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Hotel 386 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 386 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 386 m²
Venta: casa de huéspedes en Neos Marmaras, Halkidiki, con una superficie total de 386 metros…
$1,04M
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Hotel 240 m² en Casandra, Grecia
Hotel 240 m²
Casandra, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 240 m²
El nuevo hotel construido está situado en uno de los pueblos más populares de Kassandra 400 …
$924,674
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Hotel 1 300 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 1 300 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 1 300 m²
Se vende complejo hotelero "Aparthotel" con una superficie total de 1300 metros cuadrados en…
$1,71M
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Hotel 224 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 224 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 224 m²
Venta 1/3 del Aparthotel en la península de Sithonia. La zona del hotel es de 224 metros cua…
$885,531
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Hotel 507 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 507 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 507 m²
Venta hotel de 507 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene un nivel. Hay: aire …
$1,43M
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Hotel 580 m² en Sikia, Grecia
Hotel 580 m²
Sikia, Grecia
Área 580 m²
En venta, un hotel situado en Sithonia, cerca de un pueblo turístico en la península de Sitn…
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Hotel 834 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 834 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 834 m²
Venta hotel de 834 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Una magn…
$1,42M
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Hotel 600 m² en Pistiana, Grecia
Hotel 600 m²
Pistiana, Grecia
Área 600 m²
Venta de lujo mini hotel en un hermoso pueblo en las montañas. Un lugar ideal para vacacione…
$1,77M
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Hotel 2 500 m² en Municipality of Heraklion, Grecia
Hotel 2 500 m²
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 2 500 m²
Hotel 2,500 metros cuadrados con 73 Habitaciones & Piscina - Gouves, Creta ✔️ Distancia al m…
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Hotel 1 460 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 18
Área 1 460 m²
Venta hotel de 1460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El hotel tiene 3 niveles.…
$2,60M
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Hotel 225 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 225 m²
Polígiros, Grecia
Área 225 m²
Venta hotel de 225 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El hotel tiene 3 niveles. Hay: …
$944,567
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Hotel 800 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 800 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 9
Área 800 m²
Código de propiedad: HPS4426 - Hotel FOR SALE in Pallini Nea Skioni por € 3.300.000 . Este h…
$3,80M
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Hotel 2 700 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 2 700 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 2 700 m²
Venta hotel de 2700 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Una mag…
$4,13M
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Hotel 580 m² en Korinos, Grecia
Hotel 580 m²
Korinos, Grecia
Área 580 m²
En venta un hotel de 580 metros cuadrados en la región de la Riviera Olímpica. El edificio e…
$767,461
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