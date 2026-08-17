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Propiedades residenciales en venta en Kiato, Grecia

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apartamentos
3
casas independientes
10
13 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 173 m²
Venta de maisonette de 173 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$188,913
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Casa de campo 4 habitaciones en Kiato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 4
Área 367 m²
Venta Casa de 3 plantas de 367 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$708,425
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Casa de campo 2 habitaciones en Kiato, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 d…
$206,624
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Kiato, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta apartamento de 77 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$171,203
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Apartamento 2 habitaciones en Kiato, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 2
Área 104 m²
En venta Apartamento de 104 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El apartamento está…
$425,055
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 196 m²
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$212,528
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TekceTekce
Apartamento en Kiato, Grecia
Apartamento
Kiato, Grecia
Área 66 m²
Apartamento en venta con una superficie de 66 metros cuadrados en la península Peloponesa. E…
$116,560
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 105 m²
Casa adosada de 105 metros cuadrados en la península Peloponesa está a la venta. El adosado …
$314,205
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$366,020
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 58 m²
Venta zona adosada de 58 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentr…
$172,970
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Villa en Kiato, Grecia
Villa
Kiato, Grecia
Área 190 m²
Venta villa de 1 plantas de 190 metros cuadrados en la península Peloponesa. La villa consta…
$684,930
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. S…
$288,563
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$531,319
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