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Propiedades residenciales en venta en Messini, Grecia

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2 propiedades total found
Casa 8 habitaciones en Messini, Grecia
Casa 8 habitaciones
Messini, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Venta casa unifamiliar, Messini, 156 metros cuadrados. 2 niveles, Primero Fu y szlig;piso, 8…
$184,553
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Casa 8 habitaciones en Messini, Grecia
Casa 8 habitaciones
Messini, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
For sale, semi-finished vacation home at the concrete stage, very close to Bouka beach. The …
$238,833
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