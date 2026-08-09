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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Nafplio, Grecia

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Municipal Unit of Asini
3
Municipal Unit of Nafplio
5
Municipal Unit of Nea Tiryntha
3
11 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 4
Área 144 m²
Venta Casa de 2 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$897,339
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta Casa de 3 plantas de 198 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un W…
$366,020
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Casa de campo en Drepano, Grecia
Casa de campo
Drepano, Grecia
Área 272 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 272 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Una v…
$141,685
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TekceTekce
Adosado Adosado 6 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$554,933
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Property Code: 11490 - Maisonette FOR SALE in North Kinouria Paralio Astros for €250.000. Th…
$284,879
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Property Code: 11138 - FOR SALE 3 Bedrooms, House of total surface 112 sq.m, on the Ground f…
$136,742
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 4
Área 434 m²
Venta Casa de 2 plantas de 434 metros cuadrados en Peloponnese. 1a planta consta de 2 dormit…
$590,354
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Villa en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 760 m²
Número de plantas 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 2
Área 103 m²
Venta apartamento de 103 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la …
$401,441
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Villa en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 4
Área 471 m²
Venta villa de 1 plantas de 471 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 4 dormitori…
$2,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Iria, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Iria, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
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Tipos de propiedades en Municipality of Nafplio

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Nafplio, Grecia

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con Vista a la montaña
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con Piscina
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