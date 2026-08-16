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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Trifylia, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Rodia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Rodia, Grecia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Semi-basement con…
$1,53M
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Casa de campo 4 habitaciones en Filiatra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Filiatra, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$177,106
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Casa de campo en Kyparissia, Grecia
Casa de campo
Kyparissia, Grecia
Área 293 m²
Venta Casa de 0 plantas de 293 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Hay: paneles sola…
$259,756
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Trifylia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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